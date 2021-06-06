鄧振中在APEC貿易部長會議呼籲：疫苗、醫療用品應自由流通

▲行政院政務委員鄧振中。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院經貿談判辦公室6日表示，行政院鄧政務委員振中代表我國參加本屆的貿易部長會議，與美國、日本等亞太地區21國的貿易部長，共同討論如何在新冠肺炎疫情中，維持貿易與投資自由開放，以及疫苗、醫療用品的自由流通。

經貿辦指出，行政院鄧政務委員振中代表我國參加本屆的貿易部長會議。許多國家呼籲不論是WTO或APEC的相關討論應照顧到社會各階層的需要。

經貿辦舉例，好比台灣、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼、新加坡、加拿大等多個國家維持重要物資特別是疫苗的自由流通，並擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。

經貿辦指出，疫情影響社會的衣食住行育樂，讓大家體認到運用數位工具，維持低接觸的重要；而各國也應該運用這些數位工具，協助過去較未被照顧到的社會階層如中小企業、勞工、婦女、偏鄉、原民等參與經濟活動。

另外，WTO應該也針對疫情需要，回應世局的需要而有所作為；相關物資的自由流通、與疫苗相關的智慧財產權討論等，讓今年的第12屆部長級會議能有具體成果。

經貿辦表示，本次貿易部長會議除了貿易部長間的對話外，主辦國紐西蘭亦安排各國部長們與各國企業代表針對新冠肺炎疫後經濟復原、區域經濟整合等議題，進行分組討論，希望能為疫後世界經貿的合作與秩序盡一份心力。

經貿辦指出，在各國部長與企業界代表的分組討論中，我國宏碁集團董事長陳俊聖以提供氧氣相關設備給其他國家受阻的經驗，呼籲各國在疫情中應當加速醫療用品跨境流通，搶救生命。

鄧振中在會中則強調，新冠肺炎影響了今後社會的運作模式，除了呼籲貿易自由、疫苗流通不設限外，未來也要運用新科技及數位工具加速電子商務發展，並建構相關的資料管理體制。