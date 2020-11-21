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台美建立經濟夥伴對話機制　吳釗燮：不取代TIFA、也不產生BTA

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記者林銘翰／台北報導

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於台灣時間20日晚間9時在美國華盛頓登場，雙方在經濟合作領域等8項領域達成相關成果。對此，行政院政務委員鄧振中21日表示，此一對話機制不會取代台美TIFA（貿易暨投資架構協定），「這是兩個並行的機制」；外交部長吳釗燮則說，這次的對話不會取代TIFA架構，更不會產生BTA（雙邊貿易協定）。

行政院21日上午於行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，由行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）出席致詞，並由外交部發言人歐江安主持。

▲▼行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）

鄧振中表示，本次的對話機制不會取代台美TIFA，「這是兩個並行的機制」，過去20年來USTR（美國貿易代表署）與台灣一直有TIFA的管道，而且談的是特定議題，也因為台美雙方都認為有需要擴大對話內容，才會有「台美經濟繁榮夥伴對話」的機制產生。

吳釗燮指出，TIFA、BTA這的主責單位是USTR（美國貿易代表署），其中涉及到進出口、關稅等議題，與本次的「台美經濟繁榮夥伴對話」本質不一樣，所以經濟對話並不會取代TIFA的架構，更不會產生BTA，他將此次定調為經濟、產業方面的對話。

▲▼行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，鄧振中。（圖／記者宋良義攝）

▲行政院政務委員鄧振中。（圖／記者宋良義攝）

此外，外界也關注美國總統當選人拜登未來上任後，對話機制是否會延續，吳釗燮則表示，現在做結論還太早，因為整個團隊還在忙著政權移交，「我不認為現在是合適時機，討論新政府不會對台洽簽BTA」。

吳釗燮說明，台美之間目前已經有簽訂TIFA，前陣子政府宣布開放美國肉品進口台灣，在美國也獲得各界的大力支持，前陣子更有50萬參議員致函，敦促美國政府啟動對台洽簽BTA，「我不記得上一次看到這麼多參議員是什麼時候」，外交部一定會努在與美國保持聯絡。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者宋良義攝）

▲▼行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，吳釗燮。（圖／記者宋良義攝）

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