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「台灣參與RCEP非常困難」　鄧振中：中國以香港一國兩制模式阻止

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文／中央社記者林淑媛台北15日電

行政院政務委員鄧振中15日表示，RCEP形成之初，台灣積極尋求加入，但中國暗地鼓勵香港參與，企圖以「一國兩制」模式造成台灣加入障礙；總統蔡英文主政後，才改以加入可能性最大的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）為目標，尋求台灣整體最大利益。

▲ 第26屆APEC經濟領袖會議代表團代表 國安會副秘書長蔡明彥、國發會主委陳美伶、外交部次長謝武樵、政務委員鄧振中▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄧振中。（圖／記者屠惠剛攝）

歷經8年磋商，亞太15國15日在東南亞國協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），一個涵蓋中國與日韓紐澳共15國的全球最大自貿區正式誕生。

對於RCEP成形，鄧振中15日接受中央社記者訪問時指出，RCEP雖然整體關稅廢除率達91％，但這僅是製造業部分、並不包含農業，最終關稅稅率不全都是零，自由化程度不高；而且台灣出口到RCEP國家中，有7成比重是零關稅的資通訊產品，其餘3成比重例如石化、機械等傳統產業會受影響，因此台灣產業受衝擊程度不若想像來得高。

RCEP簽署國家涵蓋15國，各國經濟發展、制度差異不小，但中國在RCEP影響力向來舉足輕重，當年台灣想先加入東協對話夥伴進而參與RCEP，卻連對話都受到阻擾，更何況參與RCEP。

長期參與政府對外經貿談判的鄧振中表示，RCEP成形之初，台灣積極尋求加入，馬英九執政時期，也曾經對外公開表示，台灣希望參加當時的跨太平洋夥伴協定（TPP，CPTPP前身）以及RCEP，但沒有具體行動或是成果顯現。

▲▼RCEP,區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／路透社）

▲鄧振中認為，台灣想參與RCEP會非常困難。（圖／路透）

鄧振中分析，依照各項資訊研判，台灣參與RCEP非常困難，有了台灣與中國大陸以平等身分加入世界貿易組織（WTO）的經驗後，陸方不允許再出現WTO模式；何況中國握有RCEP主控權，當時政府內部評估台灣幾乎是不可能加入RCEP，絕非外界所稱不願意改善兩岸關係來爭取加入RCEP。

鄧振中透露，2013年到2014年間，中國大陸開始暗地裡鼓勵香港表態參與RCEP，製造「一國兩制」模式阻斷台灣參與的機會，中國大陸設下這個香港「一國兩制」障礙，台灣不可能以不平等的方式參與RCEP。

鄧振中表示，總統蔡英文2016年執政後，以參加CPTPP以及推動新南向政策為目標。目前美國雖然退出CPTPP、改由日本主導，由於中國不是CPTPP成員，台灣順利加入的可能性極高；日本是CPTPP主導國家，南韓也有意尋求加入CPTPP，加上CPTPP與RCEP成員國重疊性高，加入高標準自由化的CPTPP，對台灣整體利益相對有助益。

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