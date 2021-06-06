　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

加速疫苗接種　饒慶鈴今勘查評估快打站地點

▲▼ 饒慶鈴今勘查可提供疫苗接種的快打站地點。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲饒慶鈴今勘查可提供疫苗接種的快打站地點。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

針對未來中央要實施大型疫苗施打，為讓民眾能夠就近接種疫苗，台東縣衛生局特別規劃設置具規模之疫苗接種站，並將整合縣內醫護人力共同加入，台東縣長饒慶鈴今(6)日前往慈濟台東靜思堂等地點勘查現場,希望在疫苗核撥到縣後，儘速完成疫苗接種，提升 COVID-19疫苗接種效率，縣長也感謝慈濟證嚴上人願提供靜思堂及園區，做為疫苗施打地點，以及在人力、設備上的支援。

饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育場勘查，衛生局向縣長等說明快打站設置的要點，將以可容納100人以上具規模之場所(如體育館、活動中心等)，交通便利，可近性高規劃。提供服務時間也以多面向民眾方便時間考量初步規劃時間以每日9:00-18:00採預約及現場報名方式進行。另為提供行動不便民眾將提供機動接種隊至安養護機構接種。

▲▼ 饒慶鈴今勘查可提供疫苗接種的快打站地點。（圖／台東縣政府提供，下同）

快打站將以不同側設出/入進出之單一動線,實施民眾入口實聯制及接種動線分流及分區管理，同時包含被接種者與同行親友之報到區/等候區、注射區及留觀區之妥善規劃，落實因應COVID-19感染管制相關指引，並劃設地標或其他視覺提示(如貼上顏色膠條)或以梅花座等形式維持足夠社交距離，針對民眾經常接觸之公用物品及設施也會定時進行消毒作業。

饒慶鈴在勘查後表示，大家都很關心疫苗施打問題，目前陸續有新冠病毒疫苗運抵台灣，中央為加速全民接種疫苗擴大施打對象訂定「大量疫苗快打計畫」，台東縣其他鄉鎮因人口相對比較少，接種地點尋找上沒有問題。至於台東市部分為了減輕醫療院所的負擔，因此，縣府積極規劃設置具規模之疫苗接種站，也非常感謝慈濟在證嚴上人指示下，願意提供靜思堂場地給民眾施打使用，尤其，整個接種注射的動線、流程及分流等，都非常的仔細，也在人員及物資設備給予很大協助，為守護全民健康奉獻心力，縣府也會招募民間資源，或是學校等人力來投入支援，大家努力共同守護台東,期望將疫情傷害降到最低，也讓全縣合格的民眾盡快日完成疫苗施打工作。

►防疫期間搶優惠

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清
「1790劑疫苗接種1955人」　竹北市衛生所：客家人我驕傲
沒封城「為何要罵搭車返鄉的人」？2派吵翻　網揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台股原型ETF投資人數衝破157萬！　股民最愛前6檔大洗牌

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

林右昌：降2級不可能　以撐待變

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

更多熱門

相關新聞

深圳龍華區突宣布暫停接種　恢復時間另行通知

深圳龍華區突宣布暫停接種　恢復時間另行通知

廣東近日本土疫情嚴峻，深圳龍華區6日突然宣布，自2021年6月6日起，暫停新冠疫苗接種工作。據陸媒報導稱，有關做法是根據疫苗接種工作統籌安排，具體何時恢復接種預約時間，需待另行通知。 ​​​

高雄男酒駕醉倒騎樓　警笑：至少他口罩有戴好

高雄男酒駕醉倒騎樓　警笑：至少他口罩有戴好

「24歲健康」疫苗接種第幾類？網哭：全民公測類

「24歲健康」疫苗接種第幾類？網哭：全民公測類

台東職業賭場還在開　7人群聚打麻將被逮

台東職業賭場還在開　7人群聚打麻將被逮

台南市75歲以上長者、洗腎患者列入優先施打疫苗

台南市75歲以上長者、洗腎患者列入優先施打疫苗

關鍵字：

快打站新冠肺炎疫苗接種

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

錢柏渝曝「酒精有柴油味」！廠商怒要求道歉

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面