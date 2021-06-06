加速疫苗接種　饒慶鈴今勘查評估快打站地點

▲饒慶鈴今勘查可提供疫苗接種的快打站地點。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

針對未來中央要實施大型疫苗施打，為讓民眾能夠就近接種疫苗，台東縣衛生局特別規劃設置具規模之疫苗接種站，並將整合縣內醫護人力共同加入，台東縣長饒慶鈴今(6)日前往慈濟台東靜思堂等地點勘查現場,希望在疫苗核撥到縣後，儘速完成疫苗接種，提升 COVID-19疫苗接種效率，縣長也感謝慈濟證嚴上人願提供靜思堂及園區，做為疫苗施打地點，以及在人力、設備上的支援。

饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育場勘查，衛生局向縣長等說明快打站設置的要點，將以可容納100人以上具規模之場所(如體育館、活動中心等)，交通便利，可近性高規劃。提供服務時間也以多面向民眾方便時間考量初步規劃時間以每日9:00-18:00採預約及現場報名方式進行。另為提供行動不便民眾將提供機動接種隊至安養護機構接種。

快打站將以不同側設出/入進出之單一動線,實施民眾入口實聯制及接種動線分流及分區管理，同時包含被接種者與同行親友之報到區/等候區、注射區及留觀區之妥善規劃，落實因應COVID-19感染管制相關指引，並劃設地標或其他視覺提示(如貼上顏色膠條)或以梅花座等形式維持足夠社交距離，針對民眾經常接觸之公用物品及設施也會定時進行消毒作業。

饒慶鈴在勘查後表示，大家都很關心疫苗施打問題，目前陸續有新冠病毒疫苗運抵台灣，中央為加速全民接種疫苗擴大施打對象訂定「大量疫苗快打計畫」，台東縣其他鄉鎮因人口相對比較少，接種地點尋找上沒有問題。至於台東市部分為了減輕醫療院所的負擔，因此，縣府積極規劃設置具規模之疫苗接種站，也非常感謝慈濟在證嚴上人指示下，願意提供靜思堂場地給民眾施打使用，尤其，整個接種注射的動線、流程及分流等，都非常的仔細，也在人員及物資設備給予很大協助，為守護全民健康奉獻心力，縣府也會招募民間資源，或是學校等人力來投入支援，大家努力共同守護台東,期望將疫情傷害降到最低，也讓全縣合格的民眾盡快日完成疫苗施打工作。

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