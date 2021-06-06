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社會 社會焦點 保障人權

高雄男酒駕醉倒騎樓呼呼大睡　警笑：至少他口罩有戴好　　　

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，也沒忘了要把口罩戴好 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，也沒忘了要把口罩戴好 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情嚴峻讓人緊繃，高雄市一名外送貨車沈姓司機，疑似因為防疫壓力過大，所以選擇在家裡喝酒，喝了一整晚以為酒退了，就開車出門，沒想到途中竟然茫到把車就停在路中間，自己跑到路邊睡覺，被民眾通報有人路倒，當場被警方查辦酒駕，不過警察私下笑說，發現他醉倒路邊的時候，還不忘把口罩戴好，至少還真的有做好防疫自我保護。

高雄市警方6日上午接獲通報，表示在中正一路與大順三路有一名男子倒在路邊，而且路中間停了一輛小貨車，員警前往了解之後才知道，男子就是小貨車司機，而且是滿身酒氣，醉倒在路邊！警方對他進行酒測，發現他的酒測值達0.70mg/L，明顯超標。

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，也沒忘了要把口罩戴好 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，車就停在路中間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，也沒忘了要把口罩戴好 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕醉倒路邊狂睡，車就停在路中間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他跟警方表示自己是外送司機，因為疫情嚴峻，所以讓他在外頭送貨，有莫名的防疫壓力，為了要紓解壓力，5日就在家裡喝酒，6日早上以為酒退了，所以選擇開車出門，只是沒想到開車到一半，還是很茫，把車停在路旁邊，自己跑到騎樓睡覺，等到清醒之後，他才看見「醉意中的路邊停車格」竟然是黃網格，現在被依照公共危險罪移送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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