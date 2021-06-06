「24歲健康學生」疫苗接種第幾類？網看完11順位哭了：全民公測類

▲疫苗分11類施打順位。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自6月7日起全民免費打疫苗，接種對象分為11大類，雙北第1到第3類優先施打。疫苗接種順序曝光後引發網友討論，不少人從第1類慢慢看下來，整個名單都看完了還是沒看到自己的類別，尷尬地問「24歲健康學生是疫苗接種順位第幾類？」

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▲健康成人想打疫苗再等等。（示意圖／資料照）



一名網友在PTT貼出疫苗接種名單：

第1類：醫事人員

第2類：中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）

第3類：高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）

第4類：因特殊情形必須出國者

第5類：長照、社福機構人員

第6類：75歲以上

第7類：警察、憲兵

第8類：軍人

第9類：65至74歲

第10類：19至65歲的嚴重疾病高風險群

第11類：50至64歲

原PO透露個人基本資料為24歲，學生，身體健康無慢性病，依照以上條件11類看下來沒有一類符合，代表他不在疫苗接種的11個優先順位中，必須等這11類族群都打完疫苗才會輪到他。

網友紛紛苦笑回應，「高端聯亞類」、「全民公測類」、「健康的人又沒風險職業，等著群免（群體免疫）」、「也許年底前打得到這類」、「國家疫苗測試隊」、「我也想知道36歲要上班不能返鄉是幾類」、「恭喜直接列入高端玩家唷」。