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「24歲健康學生」疫苗接種第幾類？網看完11順位哭了：全民公測類

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗分11類施打順位。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自6月7日起全民免費打疫苗，接種對象分為11大類，雙北第1到第3類優先施打。疫苗接種順序曝光後引發網友討論，不少人從第1類慢慢看下來，整個名單都看完了還是沒看到自己的類別，尷尬地問「24歲健康學生是疫苗接種順位第幾類？」

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▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲健康成人想打疫苗再等等。（示意圖／資料照）

一名網友在PTT貼出疫苗接種名單：

第1類：醫事人員
第2類：中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）
第3類：高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）
第4類：因特殊情形必須出國者
第5類：長照、社福機構人員
第6類：75歲以上
第7類：警察、憲兵
第8類：軍人
第9類：65至74歲
第10類：19至65歲的嚴重疾病高風險群
第11類：50至64歲

原PO透露個人基本資料為24歲，學生，身體健康無慢性病，依照以上條件11類看下來沒有一類符合，代表他不在疫苗接種的11個優先順位中，必須等這11類族群都打完疫苗才會輪到他。

網友紛紛苦笑回應，「高端聯亞類」、「全民公測類」、「健康的人又沒風險職業，等著群免（群體免疫）」、「也許年底前打得到這類」、「國家疫苗測試隊」、「我也想知道36歲要上班不能返鄉是幾類」、「恭喜直接列入高端玩家唷」。

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