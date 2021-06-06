台東職業賭場還在開　7人深夜群聚打麻將下場慘

▲ 台東大武警5日破獲賭場深夜群聚，查緝7人到案，打擊聚賭歪風並避免防疫期間群聚風險擴大。（圖／台東大武警分局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

由於新冠疫情嚴峻，全國進入三級警戒狀態，為避免近距離接觸傳染，中央流行疫情指揮中心已宣布禁止室內五人、室外十人之聚會，惟仍有心存僥倖之民眾，趁隙聚賭，大武警獲報後聲請搜索票查緝7人到案，打擊聚賭歪風並避免群聚風險擴大。

大武警分局表示，由於全國新冠肺炎確診人數持續增加，中央流行疫情指揮中心於5月19日宣布全國進入三級警戒，惟本分局日前獲報有民眾利用防疫工作繁忙之空隙，私設賭場聚賭，為避免群聚造成防疫破口及形成賭博歪風，即派員蒐證後向台東地檢署及台東地院申請搜索票獲准，於5日夜間查獲賭客7人聚集賭博之職業賭場案，詢問後除依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送之外，另將違法群聚之相關證據資料函請台東縣衛生局依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，最高可裁處新台幣30萬元之罰鍰。

大武分局呼籲民眾，目前全國仍處於三級警戒狀態中，應遵守防疫政策及規範，切勿心存僥倖，本分局同仁將持續加強稽查、取締違規、違法案件，請大家遵守規定齊心抗疫，共同保護我們的家人。

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