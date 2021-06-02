女外送員借廁所遭拒忍到崩潰　嘆「遇過把我們當病毒的人」

記者黃翊婷／綜合報導

疫情之下各行各業都有辛苦的地方，一名女外送員2日在臉書「爆怨2公社」PO文大吐苦水，現在全台許多店家、四大超商都不開放廁所，只能憋尿跑單，真的忍不了的時候，開口向店家詢問也會被各種理由拒絕，但這都可以體諒，畢竟大家都是求自保，只是有時候送餐遇到某些公寓管理員，一看到外送員口氣就不好，「好像我們身上就是傳播病毒一樣。」

▲疫情期間大多數店家都暫時不開放外借廁所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，因為疫情關係很多店家都無法外借廁所，想上廁所又沒有店家肯外借時，只好憋尿到處找加油站，外送員跑單不管風吹日曬，接觸的客人可能各式各樣，但是大家一定會隨身攜帶酒精，把自己保護好，卻還是會遇到有人把外送員當成病毒，也遇過公寓管理員用不好的口氣要他們把東西放下趕快離開，「外送員也是靠時間來爭取單量的機會，請不要用公審的語氣。」

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原PO感嘆，有時候找廁所找到崩潰，乾脆就忍著繼續送餐，只是憋久了對身體也不好，加上女生找廁所比男生難，所以還是希望大家可以互相體諒一下，「我發這篇文章不是想要討拍還是怎麼樣，我也知道現在疫情確實每個人都是求自保，我們都能體諒，更何況我也知道店家不能借的無奈，我們不是不理解，只是單純抱怨而已。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示這個狀況的確不好處理，「你們很辛苦，但是店家也會擔心有破口，這是能體諒的」、「人都是吃五穀雜糧長大的，難免會碰到內急，碰到了才會了解其中難耐，真的是難為這些不得不在外工作的人，加油」、「現在在外面借廁所真的很難，不只外送員，我家人的工作也是要跑外面，大家都辛苦了」。

也有網友以店家的立場留言回覆原PO，工作的地方是火鍋店，店內廁所誰也不借，老闆只是想保護員工還有客人，而且大部分的廁所都在店面的最裡面，的確不太方便外借，如今疫情尚未趨緩，一旦被匡列大家的生活都難過，「我們也會盡量（把餐點）拿出去給外送員，真的不是嫌棄外送夥伴啊。」