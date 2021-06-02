　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女外送員借廁所遭拒忍到崩潰　嘆「遇過把我們當病毒的人」

記者黃翊婷／綜合報導

疫情之下各行各業都有辛苦的地方，一名女外送員2日在臉書「爆怨2公社」PO文大吐苦水，現在全台許多店家、四大超商都不開放廁所，只能憋尿跑單，真的忍不了的時候，開口向店家詢問也會被各種理由拒絕，但這都可以體諒，畢竟大家都是求自保，只是有時候送餐遇到某些公寓管理員，一看到外送員口氣就不好，「好像我們身上就是傳播病毒一樣。」

▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲疫情期間大多數店家都暫時不開放外借廁所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，因為疫情關係很多店家都無法外借廁所，想上廁所又沒有店家肯外借時，只好憋尿到處找加油站，外送員跑單不管風吹日曬，接觸的客人可能各式各樣，但是大家一定會隨身攜帶酒精，把自己保護好，卻還是會遇到有人把外送員當成病毒，也遇過公寓管理員用不好的口氣要他們把東西放下趕快離開，「外送員也是靠時間來爭取單量的機會，請不要用公審的語氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，有時候找廁所找到崩潰，乾脆就忍著繼續送餐，只是憋久了對身體也不好，加上女生找廁所比男生難，所以還是希望大家可以互相體諒一下，「我發這篇文章不是想要討拍還是怎麼樣，我也知道現在疫情確實每個人都是求自保，我們都能體諒，更何況我也知道店家不能借的無奈，我們不是不理解，只是單純抱怨而已。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示這個狀況的確不好處理，「你們很辛苦，但是店家也會擔心有破口，這是能體諒的」、「人都是吃五穀雜糧長大的，難免會碰到內急，碰到了才會了解其中難耐，真的是難為這些不得不在外工作的人，加油」、「現在在外面借廁所真的很難，不只外送員，我家人的工作也是要跑外面，大家都辛苦了」。

也有網友以店家的立場留言回覆原PO，工作的地方是火鍋店，店內廁所誰也不借，老闆只是想保護員工還有客人，而且大部分的廁所都在店面的最裡面，的確不太方便外借，如今疫情尚未趨緩，一旦被匡列大家的生活都難過，「我們也會盡量（把餐點）拿出去給外送員，真的不是嫌棄外送夥伴啊。」

ET快訊
幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」
郭董買疫苗「這五招」揮漂亮一擊　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌
沒疫苗爆「逃難潮」！長榮飛美國大增班　商務艙特別滿
「忍痛封城14天vs無限期三級」怎選？　網吵翻
快訊／文大快篩345名住宿生　已3人出現陽性
大鬧仁愛醫院確診者在警戒護下落跑！未上銬監視這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

新冠在台致死率1.64%！　公衛專家：未來一週加護病房分配是關鍵

2成感染源難追　桃園擴大隔離匡列防熱區成形！確診325僅次於雙北

三級警戒幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」

文大宿舍群聚「增3人快篩陽性」！教育部回應了

沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

高雄早餐店闆娘自曝確診！鄰居：對面公園還是一堆人不戴口罩

屏東里港篩檢站6／3啟動！2鄉6村可預約　連5「嘉玲」仍不能鬆懈

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

新冠在台致死率1.64%！　公衛專家：未來一週加護病房分配是關鍵

2成感染源難追　桃園擴大隔離匡列防熱區成形！確診325僅次於雙北

三級警戒幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」

文大宿舍群聚「增3人快篩陽性」！教育部回應了

沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

高雄早餐店闆娘自曝確診！鄰居：對面公園還是一堆人不戴口罩

屏東里港篩檢站6／3啟動！2鄉6村可預約　連5「嘉玲」仍不能鬆懈

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

台股高低震盪逾200點！電子疲弱、傳產領軍　指數小漲2點收17165點

女星打第一劑疫苗：7月起我要脫口罩！　接種後「身體變化」曝光

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

巧遇小貓被撞死...貨車司機沿街要紙箱　「溫柔將祂裝袋」感動萬人

美光全面加速平台創新　全新記憶體與儲存產品量產

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

焦糖陳嘉行轟「階級歧視」　網好奇：劉寶傑學歷強嗎

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

北市確診男趁醫護不注意偷跑　警方協尋中

文大宿舍4確診皆不同寢！300人共用衛浴恐中鏢

施正鋒替兒發信給陳時中：搞補助，不如買疫苗

宅配業者也量能崩潰　第一線哭喊：想請無薪假

肺整個都塌了！媽確診撥電話「卻已無法說話」

王薇君比中指嗆3人：疫情看見人性之惡

文化大學4住宿生染疫！7同住室友「快篩結果出爐」

更多熱門

相關新聞

篩檢站大排長龍　鄭文燦：未開放個人式快篩

篩檢站大排長龍　鄭文燦：未開放個人式快篩

國內疫情持續延燒，不少企業或民眾希望能私下購買快篩劑，但憂心觸法，桃園市長鄭文燦2日表示，快篩的目的是要找出潛在的感染者或可能確診者，快篩後若是陽性仍要做PCR檢測，目前企業快篩站指引是要跟醫療機構合作，完成後若採檢是陽性個案一樣要再做一次PCR。

民進黨團：中國要幫助台灣就是不要施壓BNT

民進黨團：中國要幫助台灣就是不要施壓BNT

印度變異株傳播力超乎想像！　陸專家：疫調人員增10倍仍不夠

印度變異株傳播力超乎想像！　陸專家：疫調人員增10倍仍不夠

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

黃昭順能否打疫苗？北市回應了

黃昭順能否打疫苗？北市回應了

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面