黃昭順自稱藥師「接種疫苗被罵爆」　北市「有登記」：本來就能打！

▲黃昭順。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前立委黃昭順以藥師身份赴高雄接種新冠疫苗，引發外界質疑搞特權插隊爭議，事後她聲明自己是藥師身分，只是登錄在台北市；而高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前行文給台北市政府，請他們就造冊部分來說明。面對黃昭順到底能不能打疫苗的爭議，台北市政府發言人陳智菡表示，黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」。

關於黃昭順耍特權爭議，起於有民眾爆料指控，5月30日看到前立委黃昭順被帶進義大大昌醫院私下打疫苗，該民眾質疑，黃昭順並非第一線醫護，怎麼會在疫苗管制時間內和醫護搶疫苗，認為是「耍特權」。

黃昭順則解釋，「本身是現職藥劑師屬於醫護人員，本來就納入施打範圍，但因為我施打造冊在台北，所以就詢問醫生可否在高雄施打，醫生說照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射後正常的剩餘量先幫忙施打，免得南北奔波增加感染的風險，並且有提醒台北就不需要再打了。」

關於黃昭順疑似搞特權打疫苗爭議是否有違法，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎1日表示，要先釐清黃昭順的身份，在接獲這樣案件，同時也在查詢黃昭順身分別一些疑義。

潘炤穎指出，黃昭順目前職業登記是在台北市，是台北市的醫事人員，在接種序列是不是屬於第一波接種人員，由於依據中央流行疫情指揮中心在這波疫苗撥補之前，所立訂的原則，認知是在所有的第一線專責醫院裡面，包含第一類、第二類、第三類的員工，包含醫師、護理師、衛生師都應該含括在這裡面。至於黃昭順是不是含括在這部分，也洽詢了台北市政府衛生局，這過程裡面還是需要正式行文，請北市府就冊列進行說明。

對此，陳智菡2日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」，她的健保卡有註記，所以也可去外縣市打疫苗，並沒有規定一定要在台北市，只要是職業藥師人員就屬第一類公費接種對象。

陳智菡指出，目前疫情嚴峻，醫事人員都在承受高風險的狀況下進行工作，希望第一類至第三類對象，不論是醫師或防疫人員都能儘速接種新冠疫苗，也呼籲外界體諒醫事人員的辛勞與高風險，更期盼疫苗早點抵台，讓更多人能施打。