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篩檢站大排長龍　鄭文燦：中央尚未開放販售快篩試劑

▲針對多數篩檢站大排長龍，是否開放販售快篩？桃園市長鄭文燦2日表示，快篩目的是要找出潛在感染或確診者，目前中央指揮中心並未開放快篩試劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對多數篩檢站大排長龍，是否開放販售快篩？桃園市長鄭文燦2日表示，快篩目的是要找出潛在感染或確診者，目前中央指揮中心並未開放快篩試劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內疫情持續延燒，不少企業或民眾希望能私下購買快篩劑，但憂心觸法，桃園市長鄭文燦2日表示，快篩的目的是要找出潛在的感染者或可能確診者，快篩後若是陽性仍要做PCR檢測，目前企業快篩站指引是要跟醫療機構合作，完成後若採檢是陽性個案一樣要再做一次PCR。

針對外界關心快篩劑是否開放販售？桃園市哪裡可做快篩？衛生局長王文彥2日在防疫專案會議上說明，目前政府並沒有開放快篩販賣，只能在醫療機構執行，如果企業要做快篩，目前可以與醫療機構合作，但必須由醫師執行採檢，採集完了可由醫檢師操作檢驗，如果檢驗是陰性，仍必須遵守防疫規定，不能放寬生活規範，如果是陽性必須再做核酸PCR檢查，檢查結果前必須要隔離通報。衛生局強調，快篩不是要證明你陰性沒有事，而是要匡列更多陽性出來。

鄭文燦指出，快篩的目的是要找出潛在的感染者與確診者，快篩之後若是陽性一樣要做核酸PCR檢測，目前企業快篩站指引是要跟醫療機構合作，完成後若是陽性個案要再做一次PCR。中央疫情指揮中心並未開放個人式快篩，可到藥房買快篩試劑，目前是這樣的做法。

此外，媒體詢問目前全市13區市府都派員去市場宣導分流，但有民眾指出每區只宣導2個市場，是否人力不足，還是稽查並非宣導？

▲桃園市長鄭文燦指出，三級管制是要撿捨百分之九十活動，傳統市場是潛在傳播風險地方，稽查重點也是希望降低人潮。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，三級管制是要撿捨百分之九十活動，傳統市場是潛在傳播風險地方，稽查重點也是希望降低人潮。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，全市公營民營市場有50個，每個市場都要宣導，沒有哪個市場會遺漏，包括自治會在內，各項工作人員都會去。稽查每個區至少2個以上，至少一天要稽查一半以上，這個密度是非常高的，這一點請大家放心。昨天看全市分流效果是有達成，傳統市場不像過去那麼人潮擁擠，主要是這段時間足跡疫調顯示，傳統市場仍是潛在的傳播風險地方，我們希望消費者一次購足，7天採買1次，戴口罩、禁內用、不群聚，這些原則是保護大家，也是保護自己，這些稽查重點也是希望降低人潮。

鄭文燦強調，至於防疫期間必須要做適當生活安排，會有一些不便，要單雙分流，這是不得已的，目的是希望防疫期間大家生活可以調整，要把社會活動密度要降到百分之十，要減少百分之九十活動，這是高標準的三級防疫，減少百分之九十不可能像平常一樣，如果與平常一樣很方便，走到路口就可買菜、不用戴口罩，這不是三級管制，三級管制一定會帶來一些調整，請大家按照防疫規範調整，以確保整個社會的疫情能夠逐步得到控制。

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