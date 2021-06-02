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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：中國要幫助台灣取得疫苗　最簡單就是不要施壓BNT

▲▼民進黨立法院黨團2日上午召開「同島一命，防疫不放鬆」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）

▲民進黨立法院黨團召開「同島一命，防疫不放鬆」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

台灣向德國BNT原廠購買新冠肺炎疫苗，傳出因受到中國大陸施壓破局。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政2日表示，中國要幫助台灣、不要阻擾台灣，最簡單的方法就是不要施壓BNT，讓本來講好的合約簽字下去，這樣的供應就能順暢。

民進黨團2日上午於立法院召開「同島一命，防疫不放鬆」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

羅致政表示，國際疫苗的生產速度、供應延宕非常宴中，台灣就是在非常困難的環境下，在國際上爭取更多疫苗進口，很多人質疑政府為何不能清楚、透明地公開採購疫苗的相關資訊，原因在於大家都在搶疫苗，而台灣非常辛苦，所以必須等到疫苗上了飛機、離開地面後才敢對外公布。

羅致政說明，疫苗在任何時候都可能被攔腰搶走，「歐盟在當地生產都拿不到，我們可以捷足先登先拿到一些，就是在跟國際競爭」，更何況除了市場因素之外，還有政治因素干擾台灣取得疫苗，所以很多事情只能做、不能事先公開說。

羅致政強調，中國在國際社會打壓台灣，本來就不是秘密，從這次疫情看得非常清楚，中國的打壓無所不在，最近甚至不斷提到「對台灣供貨管道非常暢通」，但其實中國要幫助台灣、不要阻擾台灣，最簡單的方法就是不要施壓BNT，讓本來講好的合約簽字下去，這樣的供應就能順暢。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，無論是鴻海集團創辦人郭台銘、全球佛光協會要協助捐贈疫苗，行政院長蘇貞昌已經講得非常清楚，也都已設置聯絡窗口，都是站在合作、歡迎的立場，政府會盡最大的努力協助爭取疫苗，也期待全國一心、同島一命，大家共同為爭取疫苗努力。

民進黨團幹事長劉世芳則指出，很多人願意幫忙取得在國際上獲得認證的疫苗，解決台灣在疫情發展遇到的困境，衛福部疾管署從來都沒有拒絕，只要能夠在疫苗、疫情上有效紓解困定，政府都沒有阻擋。

不過，劉世芳也說，處理過程要提供有效的人、事、時、地、物，「不要隨便一通電話、一則LINE訊息，或者簡單的影印文件就表示獲得授權」，否則這樣是徒增困擾，也讓媒體報導追蹤時產生困難。

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