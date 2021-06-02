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印度變異株「傳播力超乎想像」！　陸專家：疫調人員增10倍仍不夠

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市疫情不斷升溫，據央視《新聞1+1》節目報導，造成廣州此輪疫情爆發的是印度發現的變異毒株，而這種變異毒株也是首次在大陸出現本地社區傳播。廣州市疾控中心副主任張周斌呼籲，要對印度變異毒株給予高度重視，因為牠的傳播力超出很多人的想像。

張周斌在節目中受訪表示，官方花費大量精力對本輪疫情展開溯源，目前基本排除了已回到南寧的境外返回人員這條線，但仍在追查源頭。

他表示，本輪疫情的R0傳播值已降到3.4左右，反映改採的綜合防控措施起效，但R0下降只說明通過現有措施遏制了病毒傳播速度，並不是病毒不再傳播，牠的傳染力仍然很強，當接觸到病毒或感染者時，仍然會很容易被感染。疫情還沒有結束，仍不能掉以輕心，所有防控措施都必須繼續加強。

他呼籲，其他城市都要對印度變種病毒給予高度重視，因為牠的傳播力超出很多人的想像，要做好幾個方面的工作，包括強化流行病學調查隊伍的儲備，升級疫調的手段，大規模核酸篩查隊伍要有充足準備。

他指出，目前廣州流調人員比常態化防控時多了10倍，實際上還是很吃力，這反映出了現在疫調的手段和能夠使用的資源還是相對比較少、比較侷限，也希望利用科技的手段提升流調的質素，從而減少大量人員投入。

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