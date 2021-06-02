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高雄宅女深夜ATM前打電話　警命「立刻掛斷」成功阻詐

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄美濃區一名女子日前接獲詐騙電話，要求她前往超商的ATM提款機，重新匯款至指定帳戶，所幸被巡邏的警員發現有異及時攔阻。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄美濃區一名22歲的女子，日前接獲詐騙電話指出網購時訂單發生錯誤，要求她前往超商的ATM提款機，重新匯款至指定帳戶，所幸被巡邏的警員發現有異及時攔阻，成功保住她的積蓄。

據了解，這起詐騙事件是發生在5月28日晚上10點多，旗山分局中壇所警員在美濃區中正路二段819號便利超商巡簽時，發現一名22歲的陳姓女子神情慌張手持行動電話正在操作提款機，而她說話的語氣反覆再加上神情緊張，反而引起警方的注意，便上前詢問「對方是誰？銀行的誰？這麼會這個時間要求妳轉帳？什麼業務弄錯？有問題請他到派出所來講」，陳女聽了警方的問話後，反而更加緊張，此時電話的那端還不斷傳出「不要理警察，趕快離開！」等語，警方見狀要求陳女立刻掛斷電話。

陳女向警方表示，日前曾在購物平台上購物，不久之後便接獲來電說，因下訂單時發生錯誤導致重複扣款，必須透過ATM操作才能解除，並要求她先提領現金7000元並轉入指定帳戶，才能解決重複扣款的問題。警方聽完後，更加確定陳女是遭到詐騙集團的指示，並告知這是慣用的假網拍購物詐騙手法，這時陳女驚覺知道自己差點被騙，十分感謝警方的幫忙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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