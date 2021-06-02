脫罩哈菸慘噴2.5萬！高雄2男禁菸區吞雲吐霧被抓包

▲高雄衛生局查獲9人拉下口罩在戶外抽菸。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

全國防疫警戒升至第三級，民眾外出須全程戴上口罩，但就在疫情緊張時刻，仍有人心存僥倖！高雄市衛生局近日就查獲9位民眾在戶外脫口罩抽菸，其中有2人被逮到在禁菸區吞雲吐霧，可再依菸害防制法加罰，最高恐收2萬5000元罰單。

高雄市衛生局表示，近日加強各場域稽查，共查獲9位癮君子在戶外脫下口罩抽菸，可依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局指出，其中有2位民眾分別在醫院、校園周邊抽菸，因屬禁菸區，可再依菸害防制法加罰，最高恐收2萬5000元罰單。

▲根據國際研究顯示，吸菸是COVID-19重症危險因子。（示意圖／ETtoday資料照）

衛生局表示，根據國際研究顯示，吸菸是COVID-19重症危險因子，吸菸者罹患COVID-19引發重症風險高達2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍。13至24歲吸菸的年輕人，感染COVID-19的風險為不吸菸者的5倍，菸品及二手菸對健康的影響絕對不可輕忽，為了自己與家人的健康，不妨趁此機會與菸品一刀兩斷擺脫菸癮的糾纏。

為鼓勵民眾戒掉手中的菸品，高雄市政府衛生局推動貼心服務，即日起至30日，結合117家戒菸醫療院所(可至高雄市政府衛生局網站查詢)，提供「戒菸門診免收掛號費」活動，讓癮君子戒菸不再單靠意志力，藉由專業醫師的協助，選擇適合的戒菸藥物、貼片或口嚼錠，提供如何克服各種尼古丁戒斷症狀，減緩戒菸時的不適感，大大增加戒菸成功的機會。