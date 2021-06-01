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高雄市場分流首日！人潮剩1成　夫妻雙口罩＋面罩：免擠有安全感

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

依照身分證單雙號上市場採買首日，記者實際到高雄苓雅區三和市場觀察，民眾都相當配合，再加上實聯制及量測體溫，讓市場不再人擠人，還有人全副武裝，除了戴兩層口罩，還戴了透明面罩前來採買，就是因為先前在家「防疫」好多天了，「彈盡糧絕」必須趕快採買食品。

▲高雄三和市場分流採買 。（圖／記者吳世龍攝）

▲依照身分證單雙號到市場採買，上路首日，民眾相當配合。（圖／記者吳世龍攝）

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▲高雄三和市場分流採買 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾戴2層口罩、加上面罩，做好防護前來採買。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄三和市場分流採買 。（圖／記者吳世龍攝）

原先人聲鼎沸的市場少了很多人 。（圖／記者吳世龍攝）

為防範傳統市場成為民眾群聚之防疫破口，高雄市宣布自6月1日起傳統菜市場除了要嚴格落實民眾配戴口罩、遵守實聯制及量測體溫外，更要以身分證尾數單號（三、五、日）、雙號（二、四、六），配合「分流採買管控」。記者實際到苓雅區三和市場觀察，警察及市府相關人員先在入口處確認身分證，接著施行實名制，最後手部消毒入場。

▲高雄三和市場分流採買 。（圖／記者吳世龍攝）

▲原先人聲鼎沸的市場少了很多人 。（圖／記者吳世龍攝）

而原先早上人聲鼎沸的市場，人潮變得稀稀疏疏，雖然人少了很多，但攤商還是願意配合，一名林姓水果盤商說，大家安全第一，雖然人潮只剩一成，有點後悔今天出來做生意，但會支持配合政府政策，共體時艱。一名前來採買的黃姓民眾認為人流管制非常好，而且買東西變順暢，至於會不會覺得不方便？他表示，按照政府防疫規定來落實，而且人變少也比較不會造成群聚感染的問題，逛起來也比較舒服。

還有人裝備齊全來採買，一對戴透明防護面罩梁姓夫妻表示，分流採買讓人非常有安全感，到市場也不會害怕，因已經有10幾天沒出門，彈盡糧絕必須要出門買東西，還說，目前沒有疫苗可以施打，所以戴二層口罩加上面罩來保護自己。

▲高雄三和市場分流採買 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾做好防護措施前來採買。（圖／記者吳世龍攝）

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