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快訊／放寬機師「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！

▲疾管署回覆3+11會議經過，稱沒有會議紀錄▼ 。（圖／記者翻攝）

▲疾管署回覆3+11會議經過，聲稱沒有會議紀錄 。（圖／記者翻攝

記者徐政璿／台北報導

立法院昨（31日）針對紓困條例朝野協商，民進黨立院黨團同意國民黨團所提出的「行政部門必須提出3+11、BNT取消EUA之報告」。針對機師防疫管理，疾管署回函表示，本次調整經中央流行疫情指揮中心跨組討論，但「未作成會議紀錄」。對此，監察院今（2日）表示將展開調查。

回顧桃園諾富特事件，民進黨立委范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。4月15日，中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」。

監察院表示，近來爆發新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，輿論咸認係因中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）所致，相關決策過程似未見完備。為究明實情，監察委員浦忠成及蘇麗瓊日前申請自動調查。

監察院指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

▼疾管署稱「3+11」沒會議記錄。（點圖可放大／記者徐政璿翻攝）

▲▼疾管署回應機師管理。（圖／記者翻攝）

▲▼疾管署回應機師管理。（圖／記者翻攝）

疾管署5點說明：

1、外站「零接觸」管理：抵外站後自機組員通道快速通關、搭乘專車至防疫旅宿、住宿限同樓層且一人一室禁止離房、用餐安排以客房服務專人送至房門口、禁止接觸當地訪客，且有一次性房卡鎖定與CCTV監視等偵測機制。

2、機上全程防護：飛行前勤務防疫指導、執勤前健康聲明且有症狀暫緩派飛、全程佩戴口罩與手套及強化手部衛生、簡化餐點服務流程、設置組員專用廁所、用餐時間間隔、避免交談及返台航班禁售免稅品等。

3、返國後居家檢疫採檢與自主健康管理等措施：居家檢疫期間啟動電子圍籬等管理機制。

4、檢視本年1月至4月期間資料，認為交通主管機關已督導航空公司落實外站「零接觸」管理、機組員機上全程防護，且同時期已累計採檢 9000 餘件機組員之核酸檢體，檢驗結果皆為陰性。另查機組員外站違規案件數減少、違規情節亦屬不熟悉新制等疏失，合計6件。其中5件於「7+7」期間、1件於「5+9」期間，違規原因係機組員離房投遞食物販賣機、使用微波爐，或誤解流程至大廳領取餐卡或餐點等。

5、機組員透過職場身心健康評估、醫療專家、民 意代表及媒體等各種管道，多次表達已遵守各項專案防疫規範，卻仍長期於「檢疫 執勤 檢疫」循迴，已嚴重影響其身心狀況及飛航安全。

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