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高雄逆耳兒暗夜揪友打麻將！警上門1女5男驚呆　爸嘆：就跟你說

記者吳世龍／高雄報導

高雄市禁止室內群聚打麻將，但是湖內一名林姓民眾仍無視防疫規定，想說住家較偏避再加上時間已晚，竟約友人到家打麻將消遣，也不聽老父親的勸說，最後還是遭到民眾檢舉。員警到場取締時，發現屋內共有5男1女群聚，還有4人未戴口罩，當場蒐證並依《傳染病防治法》函報衛生局。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲湖內分局查獲湖內區中正路二段某民眾內，有5男1女群聚打麻將。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，這起群聚違規事件是發生在5月29日晚上10點40分左右，接獲民眾報案指出，位在湖內區中正路二段某民宅內有人在打麻將，擔心群聚成為防疫破口，請求警方前往稽查。湖內派出所警員到場後發現，室內不僅6人群聚打麻將，其中還只有2人有戴口罩，當這6人見警方到場，每個人臉色鐵青、驚嚇到一句話都說不出來。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲湖內分局查獲湖內區中正路二段某民眾內，有5男1女群聚打麻將。（圖／記者吳世龍翻攝）

就在警方告誡這6人違反防疫規定時，其中林姓民眾的老父親從屋內另一個房間出來，看到員警到場取締，開口就說：「就跟你說，現在疫情嚴峻不要約人到家打麻將，你偏偏不聽話，結果你看…」，讓處理員警一時間直搖頭；但由於現場聚集6人，已明顯違反3級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後，將依規定函報高雄市政府衛生局裁罰。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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