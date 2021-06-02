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特權打疫苗犯哪一條？黃昭順神隱　陳其邁等台北「關鍵回覆」

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立委黃昭順以「藥師」身份打疫苗，被人質疑特權插隊施打，不過這樣的舉動有沒有違法，高雄市長陳其邁連續2天在防疫記者會被問到這件事，陳都沒有正面回應，而衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前行文給台北市政府，請他們就造冊部分來說明，如果沒有獲得台北市政府方面釐清，也沒有辦法進一步處理。

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1日防疫記者會上，潘炤穎回應記者詢問黃昭順特權打疫苗的事件，是否有違法？要依照哪一條開罰，他一再重申要先釐清黃昭順的身份，他說：「在接獲這樣案件，同時我們也在查詢黃昭順前立委在身分別一些疑義，根據我們瞭解，她的目前職業登記是在臺北市，她是臺北市的醫事人員，在接種序列是不是屬於第一波接種人員，由於依據中央流行疫情指揮中心在這波疫苗撥補之前，所立訂的原則，認知是在所有的第一線專責醫院裡面，包含第一類、第二類、第三類的員工，包含醫師、護理師、衛生師都應該含括在這裡面，至於黃昭順前立委是不是含括在這部分，我們也洽詢了臺北市政府衛生局，或在這過程裡面我們還是需要正式行文，請他們就冊列進行說明」。

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▲小港醫院施打疫苗情況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲小港醫院施打疫苗情況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

換言之，就是黃昭順的藥師執業登記是在在台北市，能不能夠接種疫苗，也是台北市說的，所以這個部分要請「台北市政府衛生局」來定調，但如果台北市衛生局認為黃昭順不在列冊上頭，高雄市衛生局才會進一步研議，可否依照傳染病防治法第36條「民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施」開罰3千到1萬5千元。

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