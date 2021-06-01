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防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

▲防疫宅好宅飄茶香 新北坪林春季「包種茶」產地直送到家。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林，2011年至今新北市已連續10年抱回全國製茶技術競賽冠軍，蜜黃碧綠的茶湯配上濃郁的花香，一直是「老饕」回購的茶品，本年春季比賽茶預定於6月5日上市，早鳥預購可享優良獎比賽茶2000元／斤優惠價。

農業局表示，自古以來一直有「北包種，南烏龍」的美名，坪林區農會理事長表示，由於北部地區製作包種茶的茶樹品種「青心烏龍」又稱為「種仔」，早期茶葉包裝尚未盛行時，習慣茶葉用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝後販賣，外頭再用印蓋上商行名號販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。

▲防疫宅好宅飄茶香 新北坪林春季「包種茶」產地直送到家。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林農會推出「文山包種茶」。

農業局說，包種茶湯呈蜜黃碧綠色，品嚐時注重「香氣」，入喉伴隨陣陣花香，是包種茶愛好者上癮的秘方，香氣越濃郁品質越高級，因此包種茶堪稱全台灣特色茶中最「香」的茶，不管熱泡或冷泡都相當適合。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，坪林區農會推出了早鳥預購方案，原價2400元／斤的優良獎比賽茶，端午節前預購價只要2000元／斤，同時也加碼從茶葉上市日起至9月9日期間，推出購買比賽茶就可參加摸彩活動，每盒比賽茶皆附贈乙張摸彩券，買茶就有機會抽中總價值200萬元獎項。

農業局長李玟表示，市府強化抽驗把關，購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，就是安心安全的保證。本年度春季比賽茶預計將於6月5日上市，喜歡花香型茶湯的朋友，請把握春茶預購期間趁速搶購。在地茶品可洽坪林區農會：02-2665-7227，更多春茶優惠訊息請持續關注「新北農業局-稼日蒔光」臉書粉絲頁。

▲防疫宅好宅飄茶香 新北坪林春季「包種茶」產地直送到家。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林獅公髻尾山茶園。

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