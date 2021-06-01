新北累計確診3643人！高風險熱區地圖一次看　這5區佔67.7%

▲新北市公布累計確診地圖，侯友宜特別提醒，標紅色的區域仍屬於高風險熱區，市民要加強防疫。（圖／新北市府）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布新北市新增166例，據新北市統計，自4/26起至今，累計確診數為3643人，以板橋、中和、三重、新莊、永和確診人數最多，五區加總達2467人，佔67.7%。

新北市長侯友宜1日於防疫記者會指出，包括板橋、中和、三重、新莊、永和、土城、新店、蘆洲、汐止、樹林、五股、淡水、泰山，屬於疫情高風險熱區，提醒市民多加注意。另外，新北也持續監測確診人數、社區篩檢陽性率等指標，「其實新北還是在高峰期間，沒有大幅往下降，並沒有，市民朋友一定要努力、持續做好防疫。」

根據新北市府公布的統計數據，新北累計確診數為3643人，最多的是板橋824例，其次為中和591例、三重403例、新莊331例、永和318例，這五個行政區加總達2467人，佔67.7%。

另外，侯友宜在會中宣布，2日起新增兩個高風險熱點地區，分別是林口區6里、三峽區8里，目前為止，新北劃設高風險熱點區已有22個區，共196里，都是確診者足跡最多的地方，需強化落實防疫措施。

高風險熱點地區範圍如下：

三峽第一區：礁溪里、介壽里、中正里、安溪里、鳶山里、永館里、三峽里、秀川里等8里。

泰山第一區：山腳里、同榮里、同興里、全興里、福興里、福泰里、楓樹里等7里，約3萬6765位市民受關懷與規範。

淡水第一區：大庄里、油車里、沙崙里、文化里、崁頂里等5里，約4萬3846位市民受關懷與規範。

汐止第一區：中興里、湖光里、金龍里、康福里、北峰里、福德里、興福里等7里，約3萬6,291位市民受關懷與規範。

五股區：成功里、成州里、成泰里、成德里、集福里、集賢里丶觀音里等7里，約3萬8,643位市民受關懷與規範。

樹林第一區：潭底里、文林里、保安里、圳民里、圳福里、圳安里、圳生里、三多里、金寮里等9里，約3萬8,796位市民受關懷與規範。

土城清水區：青雲里、清水里、清溪里、永豐里、永富里、延和里、金城里、安和里、峯廷里、廷寮里、平和里、延祿里、延壽里、延吉里等14里，約8萬597位市民受關懷與規範

土城土城區：員信里、明德里、學士里、裕生里、埤林里、復興里等6里，約3萬4,641位市民受關懷與規範。

三重東區：永順、永清、永豐、永福、永安、永盛、永吉、福樂、福隆、慈祐、溪美里等11里，約5萬6,308位市民受關懷與規範。

新莊南區：建福里、後德里、後港里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里等9里，約3萬7,773位市民受關懷與規範。

板橋東區：文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3,000位市民受關懷與規範。

中和漳和區：中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。

新莊北區：立志里、立功里、立德里、中和里、中華里、中泰里、忠孝里、全泰里、興漢里、文聖里等10里，約4萬0,265位市民受關懷與規範。

三重西南區：錦田里、過田里、福祉里、福德里、福民里、成功里、中山里、中正里、菜寮里、光明里、永春里、吉利里等12里，約5萬0,335位市民受關懷與規範。

永和第二區：秀林里、福和里、民族里、民治里、永元里等5里，約2萬2,201位市民受關懷與規範。

永和第四區：河堤里、新廍里、頂溪里、上溪里、仁愛里、中溪里等6里，約1萬8,051位市民受關懷與規範。

新店安康區：復興里、吉祥里、玫瑰里、雙城里、日興里等5里，約2萬9,115位市民受關懷與規範。

新店第三區：德興里、大豐里、江陵里、信義里、寶安里、寶福里等6里，約3萬2,068位市民受關懷與規範。

板橋北區：宏翠里、滿翠里、仁翠里、吉翠里、明翠里、朝陽里、新翠里、新埔里、陽明里、文德里、忠誠里、新海里、幸福里、德翠里等14里，約5萬9,405位市民受關懷與規範。

中和員山區：積穗里、員山里、文元里、嘉新里、民安里、瑞穗里、清穗里、自強里、明德里、錦中里、錦盛里、民有里、冠穗里等13里，約6萬291位市民受關懷與規範。

蘆洲第一區：樓厝里、仁義里、仁德里、信義里、福安里、水河里等6里，約3萬5,637位市民受關懷與規範。

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