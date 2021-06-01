新北金山市場「領號碼進入」限50人　警加強取締周邊違規攤販

▲新北金山市場領號碼場內限50人，警加強周邊取締違規攤販聚集。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

全台疫情不斷延燒，新北市金山區第一公有零售市場於今（1日）起實施市場人流管控，限制場內容留消費者50人為上限，民眾須於入口處完成實聯制登記後，並領取號碼牌後才能進入市場，金山區公所針對市場周邊營業店家無法落實防疫措施者要求自主停業，並請各類攤商嚴格落實實名制、入場前消毒及量測體溫，金山警分局同時也加強市場周邊取締違規攤販聚集。

金山區長廖武輝表示，傳統市場屬於高風險場域，市長非常重視也嚴格要求落實實聯制，金山區第一公有零售市場為提供民生必須品供應，區公所經和自治會及各攤商共同討論後實施人流管控，場所仍維持開放，但入場採買民眾必須配合相關防疫措施及人流管制規定分批進入依序採買，也呼籲民眾採買一次買足避免多次採買及不必要之逗留，外出採買務必全程戴口罩，保持安全社交距離。

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▲嚴格落實實聯制違反者依《傳染病防治法》規定最高處1.5萬罰緩。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區第一公有零售市場自治會長劉志明表示，感謝金山區公所協助宣導及印製海報推廣快速實名制入場，這次經和公所及各攤商共同討論後實施人流管控，為免部分消費者等待入場時間過長並避免群聚，市場各攤商會將聯絡電話公布於市場入口處，有需要的消費者可直接電洽攤商將所需物品送至市場入口處方便消費者直接外帶。

金山警分局長趙家輝表示，針對金山區第一零售市場周邊中山路營業店家及攤販聚集，金山區公所與分局每日持續防疫稽查並加強取締違規攤販，營業店家無法落實相關防疫措施者要求自主停業，並請各類攤商嚴格落實實名制、噴酒精、量測體溫，違反將開立通報單依《傳染病防治法》規定最高處1萬5000元罰緩。

▲金山警分局加強市場周邊取締違規攤販聚集。（圖／新北市金山警分局提供）

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