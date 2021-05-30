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基隆首例獨居洗腎翁確診亡　熱血殯葬老闆「親搬遺體」無償辦後事

▲基隆首例70歲獨居洗腎確診病逝 蓮友愛心社無償幫辦全程後事。（圖／蓮友愛心社發起人陳建和提供） 

▲基隆首例70歲獨居洗腎確診病逝，蓮友愛心社無償幫辦全程後事。（圖／蓮友愛心社發起人陳建和提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆首例新冠肺炎確診病逝，1名（案4092）為70多歲獨居長者，5/28日病逝，因醫院費用未繳清，護理長擔憂，與社工緊急聯繫民間愛心蓮友愛心社開設專案協助火化，從深夜至天亮才初步處理妥善。遺體於昨（29日）下午火化，預計31日領骨灰到基隆公墓樹葬，另為往生者安排佛光山極樂寺超薦法會。

確診者為（案4092）70多歲的獨居男性，是1名洗腎患者，入院日期5/22日，5/22日因腹瀉數日就醫收治，5/22確診，住院期間狀況不穩，5/28日病情惡化身亡。

▲基隆首例70歲獨居洗腎確診病逝 蓮友愛心社無償幫辦全程後事。（圖／蓮友愛心社發起人陳建和提供）

▲▼從醫院移動搬運遺體上車，直奔到基隆市殯葬管理所火化場。

▲基隆首例70歲獨居洗腎確診病逝 蓮友愛心社無償幫辦全程後事。（圖／蓮友愛心社發起人陳建和提供）

從事殯葬、蓮友愛心社發起人陳建和表示，這次費用由愛心社統籌支出，對於疫情，他坦承深怕染疫、影響家人、同事，但這時候「事情總得有人做」，怕員工出事，他做好完整防護，決定自己親上火線；從醫院內將遺體移動搬運上車，直奔到基隆市殯葬管理所火化場，等待遺體火化的時間。

同時，陳建和感謝在危難時，殯管所沒有退縮和延遲，所長周秀琴親率同仁到現場指導，火化場人員也趕來值班，淨空、消毒，讚嘆他們是「用心良苦的人間菩薩，難行能行」。陳建和說，疫情嚴峻以來，目前蓮友愛心社每天準備40個便當給弱勢，未來若有弱勢需要幫助，愛心社都會接手處理，他強調「窮苦的當然要幫」。

▲基隆首例70歲獨居洗腎確診病逝 蓮友愛心社無償幫辦全程後事。（圖／蓮友愛心社發起人陳建和提供）

▲蓮友愛心社發起人陳建和說，未來若有弱勢需要幫助，他強調「窮苦的當然要幫」。

▲基隆（案4092）70多歲男性死亡個案。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆（案4092）70多歲男性死亡個案。（圖／基隆市政府提供）

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