桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日　黃偉哲：台南業者要落實防疫！

▲台南市長黃偉哲請美容美髮業者，要做好周全防護措施，如果沒法做好防護措施，那市府就必須要做比較斷然的措施。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日，台南市長黃偉哲說對於美容業部分，市府還會再思考一下到底有沒有這個必要，但市府仍請美容美髮業，因工作與人有關，包括剪頭髮、洗頭，都是跟服務對象比較近的距離，還是要做好周全防護措施，如果沒法做好防護措施，那市府就必須要做比較斷然的措施。

黃偉哲說，請大家多利用紓困小幫手的qrcode，它只要用你的line來掃描進去，那就可以進去紓困qrcode，可以節省很多你等待的時間，有時候你打紓困專線要等很久，我們雖然有好幾十線的紓困專線，但是有很多民眾還是需求滿多的，那在第一時間你用紓困line的官方帳號掃瞄進去，就可以在很快的時間內就可以解決解答你的問題，如果還有不明瞭不盡完美的，自己有特殊需要的，再來尋求打專線電話都還來得及，初步的紓困資訊就在紓困小幫手裡面的line@，歡迎大家多利用。

對於民眾非常關心水情，以民生需求來講，市府優先開放洗車，那游泳池為什麼沒有開放呢？是不是有防疫的考量一事，黃偉哲說，這是有疫情及水情的考量，畢竟游泳池一開放起來，不可能1個大游泳池只有1個人在游泳，所以有防疫的考量；像日前在新化中興林場就有人在已經封閉的林場還要去登山，結果還受傷，這些即便在戶外的風景區市府都不開放，何況是室內的游泳池，所以這部分基於防疫不開放。而且現在水情還是很緊張，目前降雨只是稍稍紓緩一口氣而已，所以這個時候對於游泳池的開放，還是持比較保留的態度，也請愛好游泳的朋友稍微諒解。

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