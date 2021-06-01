　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日　黃偉哲：台南業者要落實防疫！

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲請美容美髮業者，要做好周全防護措施，如果沒法做好防護措施，那市府就必須要做比較斷然的措施。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日，台南市長黃偉哲說對於美容業部分，市府還會再思考一下到底有沒有這個必要，但市府仍請美容美髮業，因工作與人有關，包括剪頭髮、洗頭，都是跟服務對象比較近的距離，還是要做好周全防護措施，如果沒法做好防護措施，那市府就必須要做比較斷然的措施。

黃偉哲說，請大家多利用紓困小幫手的qrcode，它只要用你的line來掃描進去，那就可以進去紓困qrcode，可以節省很多你等待的時間，有時候你打紓困專線要等很久，我們雖然有好幾十線的紓困專線，但是有很多民眾還是需求滿多的，那在第一時間你用紓困line的官方帳號掃瞄進去，就可以在很快的時間內就可以解決解答你的問題，如果還有不明瞭不盡完美的，自己有特殊需要的，再來尋求打專線電話都還來得及，初步的紓困資訊就在紓困小幫手裡面的line@，歡迎大家多利用。

對於民眾非常關心水情，以民生需求來講，市府優先開放洗車，那游泳池為什麼沒有開放呢？是不是有防疫的考量一事，黃偉哲說，這是有疫情及水情的考量，畢竟游泳池一開放起來，不可能1個大游泳池只有1個人在游泳，所以有防疫的考量；像日前在新化中興林場就有人在已經封閉的林場還要去登山，結果還受傷，這些即便在戶外的風景區市府都不開放，何況是室內的游泳池，所以這部分基於防疫不開放。而且現在水情還是很緊張，目前降雨只是稍稍紓緩一口氣而已，所以這個時候對於游泳池的開放，還是持比較保留的態度，也請愛好游泳的朋友稍微諒解。

淡雅清新男女皆宜

ET快訊
桃園茶室女南下彰化傳2人　匡列6人
與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃
快訊／遭台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　團隊聲明回應
肺整個塌了！68歲確診媽撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道
台中獲2.7萬劑AZ！這10種人優先分配「第8」很貼心　里長
2.7萬劑疫苗「任何人不准插隊」　陳其邁霸氣：這是命令！
快訊／搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝
染疫病患再爆脫序！台大遭受醫院暴力　確診病患拉扯醫護裝備
確診男突失憶「全身脫光衝出病房」！院方證實ICU症候群

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日　黃偉哲：台南業者要落實防疫！

雲縣議員蔡孟真助推微保險　21案理賠606萬助弱勢撐起保護傘

手套、面罩、篩檢站...慈濟捐防疫物資　潘孟安讚人間有溫情

雲林斥資212萬設置攝影機、AI車牌辨識　科技執法從這裡上路

東港篩檢站啟用　警穿著全套防護衣支援檢疫維安

力挺第一線防疫人員　屏縣加保防疫險、擴大疫苗施打對象

守住最後淨土　到蘭嶼、綠島可自願自費快篩

台南加碼安心上工計畫　釋出200個防疫職缺

台南各轉運站增設消毒毯　大台南公車持續強化防疫

保障被害人權益！橋頭地檢開辦「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

桃園宣布美髮美甲美容業者停業至14日　黃偉哲：台南業者要落實防疫！

雲縣議員蔡孟真助推微保險　21案理賠606萬助弱勢撐起保護傘

手套、面罩、篩檢站...慈濟捐防疫物資　潘孟安讚人間有溫情

雲林斥資212萬設置攝影機、AI車牌辨識　科技執法從這裡上路

東港篩檢站啟用　警穿著全套防護衣支援檢疫維安

力挺第一線防疫人員　屏縣加保防疫險、擴大疫苗施打對象

守住最後淨土　到蘭嶼、綠島可自願自費快篩

台南加碼安心上工計畫　釋出200個防疫職缺

台南各轉運站增設消毒毯　大台南公車持續強化防疫

保障被害人權益！橋頭地檢開辦「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」

台東增3確診都在太麻里　縣府呼籲「雙北返鄉者儘速快篩」

佛光山購買疫苗2方向進行中！　周三將和美藥廠細談節

南韓擬開旅遊泡泡！濟洲航空推「仁川飛關島」8月成行：需接種疫苗

特有種？混種梗犬下身長出「米克斯尾巴」　網笑：2種願望1次滿足

北韓首批200萬劑疫苗又遲到！與COVAX協商未果「還是拿不到」

昌珉「原KEY飆唱」aespa新歌Winter高音！　韓網聽了全瘋掉：太舒服

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

快訊／台新金要跟彰銀分道揚鑣！宣布6年內處分22.5%持股　換併保德信人壽！

朱學恒送4盆花籃暗示「官員別怠惰」　王定宇：錯了就道歉收回吧

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

地方熱門新聞

嘉義縣政府暑期工讀職缺　名額128位

雲林跟進！上市場依身份證字號尾數單雙分流

即／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」

快買、短停、少接觸　嘉義縣傳統市場推分流購物

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

部桃新屋分院　移做專責醫院

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

高雄婦險落詐騙陷阱　高雄警說「正牌在這」阻詐

工廠主管酒店染疫擴大　今再增5移工確診

嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

企業熱心捐贈災情勘查車

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

美髮美甲美容業者要落實防疫！

更多熱門

相關新聞

台南第2波疫苗1.6萬劑　擴及防疫清消人員、殯葬業

台南第2波疫苗1.6萬劑　擴及防疫清消人員、殯葬業

台南市第1波疫苗13000劑在5月30日前以3天的時間全部施打完畢，第2波中央預計分配台南市16000劑，台南市長黃偉哲指出，2波除第1順位防疫醫護人員外，警察局、消防局外，擴大施打防疫清消之環保局清潔人員及處理遺體的殯葬業者，台南市會逐步擴大施打疫苗量能，因應全體市民未來施打。

台南阿嬤沒帶口罩...鄰居染疫她也中！

台南阿嬤沒帶口罩...鄰居染疫她也中！

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意留假的」

快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意留假的」

快訊／北市公布12區確診數「萬華共1208例」

快訊／北市公布12區確診數「萬華共1208例」

關鍵字：

美髮美甲美容黃偉哲台南防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面