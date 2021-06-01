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台南第2波疫苗約1.6萬劑　醫護警消外擴及防疫清消人員、殯葬業

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，台南市第2波可分配約16000劑疫苗，除醫護警消外，將擴大施打防疫清消人員及殯葬業。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

台南市第1波疫苗13000劑在5月30日前以3天的時間全部施打完畢，第2波中央預計分配台南市16000劑，台南市長黃偉哲指出，2波除第1順位防疫醫護人員外，警察局、消防局外，擴大施打防疫清消之環保局清潔人員及處理遺體的殯葬業者，台南市會逐步擴大施打疫苗量能，因應全體市民未來施打。

台南市長黃偉哲說，事實上我們的施打量能是應該夠的，從這次第1波分配到台南的1.3萬劑，我們3天內內就可以打完了，那接下來，如果更多的疫苗，像這次1.6萬劑來，我們就會開放更多的施打點。黃偉哲說，16000劑中，除第1線醫護人員外，會400劑給1線防疫警察人員、77劑給消防局消防救護人員、112劑給環保局負責防疫清消的潔漬人員及部分處理遺體的殯葬人員，這些都是高風險的防疫相關人員。

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▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以林說，衛生局會根據來的疫苗量來調整施打的單位，除了醫院11家疫苗責任醫院以外，還有衛生所，目前是開放10家，那也在逐步開放合約診所加入我們施打疫苗的行列，但是因為COVID-19的疫苗比較特別，它施打後要觀察30分鐘，所以必須選擇適當的合約場所來施打疫苗，那如果未來它的疫苗量更大的時候，我們可以選擇大型的疫苗施打點，這部分都已經規劃好了，那現在1天可以超過5000劑施打量，未來到8000劑也都沒有問題。

黃偉哲市長說，所以1天如果8000劑的話，那是上班時間施打，如果24小時施打會更多，那1天如果8000的話，一個月可以打24萬劑，那如果5個月就大概120萬劑了，那當然是施打量能與疫苗的數量相匹配，如果有需要還會再加開其它的量能，請各位市民朋友放心，我們絕對不會讓疫苗浪費掉。

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，那因為剛剛提到了，新冠肺炎疫苗跟一般打的疫苗不一樣，因為它打完還要觀察30分鐘，不能夠馬上離開，所以施打所在地必須比較空曠一點，能夠讓打完疫苗的人可以在地休息一下，且又要維持安全的社交距離，因為有這樣的必要，所以施打場所是有選擇性的，沒有辦法在一個狹窄的空間裡面施打。

對於知名醫美集團呼籲政府盡速取得足夠的疫苗，並開放診所協助民眾接種，發起「同島一命、團結抗疫」，其也願意率先投入防疫第一線診所協助施打疫苗，減輕醫護人員負擔一事，台南市長黃偉哲說，醫美集團坦白講，他們裡面的醫護人員都是有醫事人員相關執照，如果他們願意，大家來共襄盛舉，他也歡迎。因為現在施打疫苗每1劑都有100元的手續費，這不是跟民眾收，是付給施打的醫護人員，那因為有這部分，市府也呼籂大家一起來，如果有人願意做這一些義舉的話，市府當然是非常非常感謝。
 

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