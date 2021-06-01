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快訊／確診死百人！柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布，新增267例確診，以及65例校正回歸，總計332例，以新北166例最多，其次為北市87例，並有13例死亡。台北市政府1日召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，新冠肺炎死超過百人，沒看到總統蔡英文開記者會，結果高端疫苗股票跌停，蔡英文就出來了。

台北市政府1日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對快篩機動部隊、疫苗、前立委黃昭順被爆特權爭議、科技防疫等問題進行說明。

針對18年前法律規定，民間可以專案進口疫苗，中央在拖什麼？是否應該略過繁瑣程序加快疫苗進口速度？柯文哲聽聞後表示，看到現在相信大家心裡都有一把尺，到現在為止新冠肺炎死亡人數超過100人，沒看過總統蔡英文出來開記者會，可是5月31日高端疫苗股票一跌停，剛好蔡英文就趕快出來開記者會了，「有時候要思考政府優先項目是什麼？」

柯文哲說，如果沒疫苗、解決辦法，大家也沒辦法，可是明明地球上打掉18億劑疫苗，代表這是有解決方案，其實大家很清楚，我同意要扶植國內生技產業，也同意發展自己的疫苗產業，只是有時局勢改變，若今天台灣內部情況良好，當然政府要做政策調整是可以，可是大家在第一線執政的人很清楚，三級管制一放開感染會上升。

柯文哲坦言，北市算醫療資源豐富，若同樣情況出現在其他縣市就相當麻煩，所以事情有輕重緩急，要思考看看，他主張「疫苗進來就先打」，不然三級管制拖3個月，餓死會比病死多，「我覺得每個人心中都有他的喜好偏好，但是面對這個人命威脅時，該怎麼做要很清楚。」

指揮中心1日表示，新增262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊31日召開疫情說明記者會。（圖／北市府提供）

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