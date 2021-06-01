快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意留假的」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布，新增267例確診，以及65例校正回歸，總計332例，以新北166例最多，其次為北市87例，並有13例死亡。台北市政府1日召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，很多快篩者電話留真的，地址故意留假的，百分比還不低。

台北市政府1日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對快篩機動部隊、疫苗、前立委黃昭順被爆特權爭議、科技防疫等問題進行說明。

柯文哲提及，北市府在防疫過程中不斷尋求改進，從5月22日至5月30日共有367個失聯確診者，已經全數找到，不過很多做快篩的人電話留真的，地址卻故意造假，「這百分比還不低」，顯見新冠肺炎在一定程度被污名化，也製造後面的人麻煩，讓警察很辛苦。

▼柯文哲指出，北市367位失聯確診者全部找到人了。（圖／北市府提供）

指揮中心1日表示，新增262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。

▼0601柯文哲說明北市疫情與防疫措施。（圖／翻攝直播）