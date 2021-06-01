台南阿嬤沒戴口罩...鄰居染疫她也中！　台南衛生局自驗PCR創先例

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案1人，匡列11人，已完成清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增262例本土個案，台南新增1例本土案例8617，個案因曾未戴口罩與鄰居接觸染疫，黃偉哲市長請市民朋友務必做好防疫措施，保護自己與家人。

另外，台南市衛生局通過衛生福利部疾病管制署新型冠狀病毒核酸檢驗認可，成為第一家可執行PCR檢測的衛生局，可縮短送驗時間，擴大台南篩檢量能。

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黃偉哲市長指出，1日新增案8617為80多歲女性，為5月28日公布台南白河家庭群聚案7318之鄰居，曾經未戴口罩接觸而感染。5月30日得知該家庭群聚後，至醫院採檢後31日確診，個案因行動不便，平常多坐在住家門口休息，無其他外出足跡。個案匡列11人，居家隔離3人（家人2人、照顧者1人），白主健康管理8人（朋友）。個案相關處所已完成清消。

▲衛生局長許以霖指出，衛生局檢驗中心5月28日率全國衛生機關之先，通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可，在24小時內迅速得知檢驗結果，每日檢驗能量200件。

衛生局長許以霖指出，在疾病防治路上，衛生局檢驗中心經年不斷增加檢驗服務項目，於2018年1月1日由檢驗科改制為檢驗中心，在2018年率全國衛生機關之先，建置並通過疾病管制署登革熱NS1、IgG及IgM抗體、病原體分生等檢驗認可，提早得知檢驗結果，有效防堵疫情擴散。2019年與警察局跨局處合作多項毒品尿液檢驗，協助遏止毒品氾濫。基於經年累積挑戰與創新經驗，2021年5月28日更率全國衛生機關之先，通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可，在24小時內迅速得知檢驗結果，目前檢驗衛生所篩檢站檢體，截至5月31日已進行119件PCR檢測，每日檢驗能量200件。

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