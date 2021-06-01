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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘500萬劑BNT可順利入台？　蔡壁如：沒那麼樂觀

▲▼民眾黨「陳時中說謊道歉 疫苗公開透明」記者會 蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘已爭取到500萬劑BNT疫苗，相關文件已由他的妻子曾馨瑩送件至衛福部，是否能獲得批准備受各界關注。對此，民眾黨立委蔡壁如今接受廣播專訪表示「沒有那麼樂觀」，後續問題可能還是會卡在政府授權的的問題。

蔡壁如透過視訊接受廣播專訪，對於國產疫苗研發，她表示「要支持國產疫苗，但不要用政治力或輿論干擾」，但若疫苗尚未完成第三期試驗就施打在民眾身上「有疑慮」。

蔡壁如認為，政府在疫苗採購上「要積極」，至於郭台銘欲捐贈500萬劑疫苗是否有望引進？蔡壁如表示，「沒有那麼樂觀」，雖然已郭台銘的國際人脈交涉應該不會有問題，但因BNT疫苗尚未獲得衛福部緊急授權，「可能（問題）就卡在這裡」。

由於衛福部未開放緊急授權給BNT，蔡璧如說有可能台灣可能永遠拿不到BNT疫苗了「可能性非常大」，她也呼籲政府，要努力去買世界上已經有三期試驗完，通過EUA（核准緊急使用），在全世界打超過十幾個疫季的疫苗，政府要努力去做這塊。

蔡壁如建議，可循王詹樣社會福利基金會捐贈模式，開放企業捐贈給國家，因為在醫藥上WHO、WHA的宗旨就是，醫療是不分國籍種族，大家的健康應該是一體的，在健康上不應分國族，也呼籲對岸應審慎思考。

另外，基隆、桃竹苗等縣市進行傳統市場分流措施，而台北市目前僅輪流停攤，暫不跟進分流，蔡壁如表示，傳統市場沒有固定出口，查詢身分證不易，如需執行則只能派警察協助，除產生行政成本外，也會是另一種群聚來源，若人民真的都很配合，只需溫馨喊話降低採買次數即可。

至於疫苗所衍生的政務人員炒股疑慮，蔡壁如說，由總統蔡英文出來講並不恰當，但如果認為此議題是假消息，應讓檢調查清楚，或交由金管會說明。

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