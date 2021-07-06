疫苗就近接種！台東設10部落施打站　首日施打率9成9

▲▼台東7月首波疫苗開打，縣長饒慶鈴赴施打站關切民眾接種情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為了讓偏遠地區的民眾，施打疫苗不必長途跋涉，台東7月首波莫德納疫苗，特別在金峰鄉嘉蘭等10個原鄉村落衛生室及活動中心設置施打站，為符合資格的長者接種疫苗。縣長饒慶鈴5日前往延平鄉武陵村衛生室、鹿野衛生所等地視察，並向辛苦第一線人員打氣。

饒慶鈴表示，台東縣首日預約民眾到站整體施打率高達九成九，疫情仍然嚴峻，鄉親不可鬆懈，請依約定時間準時前往各地點施打，並務必提高防疫規格，勤洗手戴口罩、保持安全社交距離、配合中央防疫措施，早日恢復正常生活。





台東縣5日起啟動疫苗施打，對象為第1至5類民眾、設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，在全縣16鄉鎮市衛生所及12間配合醫院、診所同步開打。台東縣因為幅員遼闊，為考量偏鄉符合資格的長輩，或是部分不良於行的耆老施打疫苗的便利，饒慶鈴縣長特別指示衛生局另規劃在海端鄉崁頂、加拿、延平鄉武陵、鸞山、紅葉、金峰鄉正興、嘉蘭、新興等村落衛生室，以及大武鄉古庄、愛國蒲活動中心等10個地點，為鄉親做疫苗施打的服務。

▲▼台東另於10個部落原鄉衞生室及活動中心設置施打站，方便為行動不便的長者施打疫苗。



開打首日，饒慶鈴由衛生局長黃明恩等人陪同，前往位在延平鄉武陵村的衛生室，了解鄉親施打情形與動線規劃，並慰勉第一線基層衛生所醫護同仁辛勞，民眾看到縣長到偏鄉視察，紛紛表達感謝縣縣府及衛生所醫療人員，讓他們免去舟車勞頓之苦，非常感動。

隨後饒慶鈴轉往鹿野鄉衛生所視察疫苗注射情形向辛苦的衛生所人員打氣，結果鹿野鄉長李國強也前往施打，衛生所護理長並分享，原本鹿野衛生所只有2支專線供預約使用，在李國強鄉長儘速支援三支專線電話，讓整體預約作業更加順利，預約首日半小時就已經秒殺額滿。

饒慶鈴表示，台東縣南北地形狹長，許多民眾居住的地方與各鄉鎮衛生所仍有距離，為便利偏遠地區的民眾施打疫苗，考量到減少群聚風險，因此，經研商檢討後，首次試辦偏鄉衛生室施打疫苗的服務、也讓鄉親不必長途跋涉。

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