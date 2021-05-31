全台梅雨彈狂炸2天！「下一波鋒面」時間點出爐　西半部防夜雨

▲滯留鋒面影響，氣象局31日持續發布豪、大雨特報。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受惠於近日滯留鋒面影響，全台水情已稍緩解，連三天降雨累計帶來將近1.1億噸水。氣象局指出，31日晚間因鋒面徘迴在台灣上空，所以西半部及東北部地區仍有些短暫陣雨或雷陣雨，不過到了6月1日後，水氣就會漸漸趨緩，白天各地降雨轉為以午後雷陣雨的天氣為主，到了6月5日將會受到另一鋒面影響。

中央氣象局表示，全台31日晚間除了西半部及東北部地區仍有短暫陣雨外，花東地區也有局部降雨，但6月1日隨著鋒面逐漸往北移至北部海面，水氣也會逐漸減緩，而且各地溫度也會略微回升，西半部高溫約30、31度，宜花東高溫28、29度。

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氣象局指出，6月1日受滯留鋒面影響，全台各地降雨機率仍高；2日鋒面逐漸北移，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後亦有局部短暫雷陣雨；3日、4日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

另一鋒面預計在5日南下，5日、6日2天西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；７日鋒面移至巴士海峽，東部、東南部、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

颱風方面，氣象局指出，今年第3號颱風彩雲31日下午2時中心位置距離鵝鑾鼻東南方1770公里的海面上，持續往西北方向朝菲律賓東方近海前進，不過在北上過程因大氣環境條件不利發展，因此在3日之後會逐漸減弱，對台灣不會有直接的影響。

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