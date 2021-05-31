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快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓今（31）日上午8點生成颱風「彩雲」，未來路徑將往西北方向前進，但未來發展機會不大，預估6/3白天就有機會減弱成熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。彩雲颱風未來這段時間很靠近菲律賓呂宋島，並沿著菲律賓東方近海北上，但因為北上過程結構弱掉，原先擔心會影響下波鋒面，目前預估影響不大。

▲▼彩雲颱風將生成。（圖／中央氣象局）

▲位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，今日生成颱風「彩雲」。（圖／中央氣象局）

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▲▼彩雲颱風生成。（圖／日本氣象廳）

▲彩雲颱風生成。（圖／日本氣象廳）

氣象達人彭啟明表示，第三號颱風彩雲，預計將持續沿著菲律賓東方海面北上，對台灣威脅較低，但如何和鋒面互動是關注焦點，目前的預測是時間位置沒有配合好，也都沒有互動的時機點，對鋒面的影響應該不大。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式系集模擬顯示，第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高。但其迴轉時的強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使梅雨鋒周日南移至巴士海峽；至於梅雨鋒會在巴士海峽多久？才北返台灣！各國模式模擬1天至3天都有，既然有較大的不確定性，也無需遽下定論，應繼續觀察。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

至於未來天氣，氣象局表示，今天滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部降雨機率高，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。周二後水氣漸少，各地降雨逐漸轉為以午後雷陣雨為主；周三至周五鋒面逐漸遠離，西南風影響下，中南部仍有局部短暫陣雨，其他地方以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下一波鋒面預估周六、日報到，不過，這波移動速度較快，影響時間短，但屆時仍全台有雨，並以西半部、宜蘭降雨比較全面，花東則是有局部雨勢。

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