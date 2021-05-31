梅雨灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

▲石門水庫今即時影像。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）



記者陳俊宏／綜合報導

周日受到梅雨滯留鋒面影響，全台各地都出現明顯雨勢，也讓水庫大進補。根據水利署網站今天（31日）最新統計，單日降雨量以霧社水庫累積最多，達到257.5毫米，還有幾個水庫也都有破百進帳。而根據氣象預報，今、周二水庫仍有機會補水。

石門水庫 周日累積雨量95毫米

新山水庫 周日累積雨量57.5毫米

翡翠水庫 周日累積雨量50.6毫米

寶山第二水庫 周日累積雨量115.7毫米

永和山水庫 周日累積雨量105毫米

明德水庫 周日累積雨量132.2毫米

鯉魚潭水庫 周日累積雨量112毫米

德基水庫 周日累積雨量101.5毫米

石岡壩 周日累積雨量137毫米

霧社水庫 周日累積雨量257.5毫米

日月潭水庫 周日累積雨量101毫米

湖山水庫 周日累積雨量95毫米

仁義潭水庫 周日累積雨量82毫米

烏山頭水庫 周日累積雨量90.9毫米

曾文水庫 周日累積雨量81.8毫米

南化水庫 周日累積雨量77.7毫米

阿公店水庫 周日累積雨量37.4毫米

牡丹水庫 周日累積雨量3.8毫米

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中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周日是近期水氣最多的一天，今和周二仍受滯留鋒面影響，西半部和宜蘭有短暫大範圍降雨，雖相較周日減緩一點，但還是有局部大雨或豪雨，而降雨中間可能有空檔。

▼周日水庫大進補。（圖／氣象局）



▲▼今水庫仍有機會補水。（圖／氣象局）



▼石門水庫即時影像。