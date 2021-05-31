梅雨灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

▲石門水庫今即時影像。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）
記者陳俊宏／綜合報導
周日受到梅雨滯留鋒面影響，全台各地都出現明顯雨勢，也讓水庫大進補。根據水利署網站今天（31日）最新統計，單日降雨量以霧社水庫累積最多，達到257.5毫米，還有幾個水庫也都有破百進帳。而根據氣象預報，今、周二水庫仍有機會補水。
石門水庫 周日累積雨量95毫米
新山水庫 周日累積雨量57.5毫米
翡翠水庫 周日累積雨量50.6毫米
寶山第二水庫 周日累積雨量115.7毫米
永和山水庫 周日累積雨量105毫米
明德水庫 周日累積雨量132.2毫米
鯉魚潭水庫 周日累積雨量112毫米
德基水庫 周日累積雨量101.5毫米
石岡壩 周日累積雨量137毫米
霧社水庫 周日累積雨量257.5毫米
日月潭水庫 周日累積雨量101毫米
湖山水庫 周日累積雨量95毫米
仁義潭水庫 周日累積雨量82毫米
烏山頭水庫 周日累積雨量90.9毫米
曾文水庫 周日累積雨量81.8毫米
南化水庫 周日累積雨量77.7毫米
阿公店水庫 周日累積雨量37.4毫米
牡丹水庫 周日累積雨量3.8毫米
中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周日是近期水氣最多的一天，今和周二仍受滯留鋒面影響，西半部和宜蘭有短暫大範圍降雨，雖相較周日減緩一點，但還是有局部大雨或豪雨，而降雨中間可能有空檔。
▼周日水庫大進補。（圖／氣象局）
▲▼今水庫仍有機會補水。（圖／氣象局）
▼石門水庫即時影像。
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