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快訊／豪大雨擴14縣市　台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！天氣風險公司總經理彭啟明今天（31日）貼出雷達回波圖表示，「台灣西側廣東福建這一坨很大」，是否會接近台灣，今下午須注意。中央氣象局中午則對14縣市發布豪大雨特報。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明表示，「台灣西側、廣東福建這一坨很大」。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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豪雨特報：苗栗縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市

氣象局指出，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今苗栗縣有局部大雨或豪雨，台南以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今滯留鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部降雨機率高，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，中部以北及宜花高溫約26至28度，其他高溫29至31度，沒下雨時仍稍微悶熱。

彭啟明在臉書貼出上午10時多的雷達回波圖表示，今年整個暖溼西南風位置轉換，加上鋒面結構也在調整，可以看出整體環境正在變化；台灣西側、在廣東福建這一胞非常大，預計會有劇烈暴雨發展，是否會接近台灣，今下午須注意，同時注意午後雷陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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