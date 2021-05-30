病床數有落差！柯文哲批中央「太奇怪」：沒知識也要有常識

記者袁茵／台北報導

雙北醫療量能進入緊繃狀態，日前中央與地方公布的空床數有落差，讓台北市長柯文哲怒嗆中央腦袋有問題，使指揮中心指揮官陳時中30日回擊，大可不必用太粗暴的話評論時事。面對北市與中央公布的病床數有落差，台北市長柯文哲回嗆，沒知識也要有常識，醫療現場狀況如何，怎麼會不知道？太奇怪了。

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，並對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出相關回應。

有關北市與中央公布的病床數落差，柯文哲強調，北市的病床是實際跟每家醫院確認，其負壓隔離病房、一般隔離病房和以前是一般病房但為了疫情改裝成防疫專責病房數字，所以是由台北市衛生局直接對醫院記錄，以及實際去看。

柯文哲強調，他們對數字很清楚，過去半個月當中，從600多床變成1300床，這是去問每家醫院的數字來的，「不用口水戰，還是那句話，不要坐在辦公室吹冷氣、看報表定決策！還有一點，沒知識也要有常識，醫療現場怎麼樣，怎麼會不知道呢？太奇怪了！」

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

