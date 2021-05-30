澎湖零確診恐破功！中央不甩「離島硬篩」　賴峰偉急求藍營立委

▲澎湖縣長賴峰偉在30日透過視訊向國民黨立委求助 。（圖／澎湖縣政府提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖縣長賴峰偉30日上午與多名縣市長、國民黨主席江啟臣等人召開「防疫聯盟視訊會議」，賴峰偉率先為澎湖、金門、馬祖離島防疫發聲，爭取入境離島旅客須全面在台灣本島機場快篩，避免防疫漏洞。

賴峰偉表示，澎湖雖然爭取到在機場設快篩站，但中央要求機場快篩只能「自願」，導致快篩站設立以來篩檢率只有五成，許多民眾以中央規定快篩沒有強制性為由，拒絕配合快篩。



賴峰偉表示，縣府多次透過管道向中央反映離島快篩站困境，但中央以憲法賦予人民遷移自由為由，拒絕入境澎湖全面快篩。疫情嚴峻，人命關天，如果中央再不同意全面快篩，澎湖還會有第二、第三個，甚至更多的案例。

賴峰偉指出，全面快篩不難，只是要不要做的問題，金門立委陳玉珍爭取在松山機場設快篩站，獲得中央疫情指揮中同意，但是否能全面快篩也尚未確定。他希望國民黨立法院黨團為離島三縣市爭取在台灣本島機場完成快篩才能入境離島，減輕離島醫療負擔。

對此，江啟臣表示，關於入境離島機場全面快篩問題，他將要求國民黨立法院黨團，積極與中央協調，提高離島防疫能量。

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