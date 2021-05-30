「疫苗現在是核彈！」館長轟民進黨3+11全毀了：國產疫苗等你媽XX

▲館長批民進黨等國產疫苗要等到何時。（圖／翻攝自寶寶愛館長YT）



記者黃可昀／綜合報導

超過兩週本土病例天天破百，許多專家認為圍堵只是治標不治本，提升疫苗接種率才是解決辦法，不過政府現在為國產疫苗或是進口疫苗爭論不休。網紅館長也發表了個人看法，現在郭台銘有意幫台灣購買疫苗，如果真的有管道可以取得國外疫苗，政府卻堅持要國產，那就等於驗證了陰謀論，「不要一意孤行，你們真的沒那麼神。」

館長29日在直播中表示，現在民間有一派聲音直指政府不讓國外疫苗進來，堅持使用國產「高端疫苗」是為了利益考量，民進黨卻遲遲未攻破這項說法。他也質疑，為何佛光山、郭台銘等民間團體有辦法買到AZ或BNT疫苗，政府卻買不到？他很支持台灣製造，但國外疫苗已經有17億人國際驗證，疫情當前當然是以現有的國外疫苗為優先考量，不過我們還是得持續研發疫苗，總不能一直靠別人，「疫苗現在是核彈」，沒有什麼比取得疫苗讓人民防疫更重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲先前進口的41萬劑AZ疫苗優先讓醫護人員施打。（圖／記者李毓康攝）



館長也表示自己「不支持封城」，封城對經濟以及大眾生活型態會造成巨大改變，所以他希望「疫苗趕快進來，大家趕快去打。」呼籲蔡政府「不要有政治壓力，不要有利益考量」，趕快把國外疫苗買進，否則等到民間團體真的把國外疫苗買來了，台灣卻還堅持只用國產，「就是民進黨結束執政的那一天」。

館長最後也說重話，「今天3+11已經讓民進黨從神壇不是跌下來，是從神壇直接到地獄18層」，疫苗越快進來越好，「你再等，等你X個X巴，等到7月底，那我們封城封到7月底嗎？」