大陸6／10停止疫苗第一針接種？　央視：保障第二劑「7月恢復」

▲大陸瘋傳6月10起將不再接種疫苗首針。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路近日有傳聞指，大陸下周三（6月10日）起將不再開展新冠肺炎疫苗首針接種。大陸官媒《央視》發布題為「央視時評：接種疫苗，遠離謠言」文章，駁斥上述傳言。文章稱，這樣做為的是全力保障接種第二劑次，於6月30日之後將恢復接種第一劑次疫苗。

據《央視》、《新華社》報導，文章指出，最近一些關於疫苗接種的謠言讓人「堵心」，例如「6月9日後不再接種疫苗第一劑次」的消息，事實真相是相關部門希望大家盡量6月9日之前去接種第一針，6月10日之後全力保障接種第二劑次。6月30日之後，第一劑次還可以繼續接種。

文章指，謠言經常始於誤讀，還有一些謠言更離譜：有的說病毒一直變異，打疫苗沒有用；有的說疫苗馬上就要收費了；有的說不打疫苗就不讓坐飛機了。

國家衛健委發言人指出，根據新冠肺炎疫情防控需要，結合疫苗供應實際和工作安排，依據疫苗接種技術方案中關於兩劑次接種間隔要求，6月10日至30日期間，將主要對接種完第一劑次疫苗的重點人群，集中開展第二劑次接種。

發言人指出，這期間對出國等人群的需求，仍然繼續提供接種第一劑次疫苗的服務。7月起，將繼續開展第一劑次和第二劑次疫苗接種工作，持續提高人群接種率。