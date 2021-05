不想跟台灣一樣！　墨爾本封城首日「疫苗接種+快篩站」排爆

▲澳洲民眾排隊接受檢測。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

澳洲第二大城、維多利亞多州首府墨爾本為了避免本土疫情擴散,從28日開始封城7天,政府更在聲明中以台灣為例,請民眾勿對疫情掉以輕心。根據當地媒體報導,封城首日墨爾本的「疫苗預約專線」就被打爆,15分鐘內收到7.7萬通預約來電,接種站外更是大排長龍,讓該州在過去24小時共施打了1萬7223劑疫苗。

Australia's Covid success under threat as Melbourne goes into lockdown. Streets in Australia's second city emptied out for the fourth time since the pandemic began after a cluster of positive cases grows to 39 https://t.co/6N1WsS80TH pic.twitter.com/vvvPDGa8ey

根據《9 News》報導,維多利亞州衛生部指出,當地疫苗預約熱線在封城首日就被打爆,光是15分鐘內就接到超過7.7萬通預約來電。據了解,該州從28日起開放40歲以上的民眾接種輝瑞疫苗,加上本土疫情爆發,讓該州在過去24小時內,施打了約1萬7223劑疫苗。

If you are 40-49 in Melbourne and can’t get through to the hotline you can WALK IN to the Melbourne Exhibition Centre and get the Pfizer vacc with NO BOOKING. I’ve just come from there and the queue was very manageable @LaTrioli @abcmelbourne (check wait times on the DHS website) pic.twitter.com/bRDtLoYqt2