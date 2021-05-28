快訊／莫德納來台　AIT發聲力挺「支持台灣取得疫苗的能力」

▲莫德納疫苗專機啟程，28日下午抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者蘇晏男／台北報導

15萬劑首批莫德納疫苗預計今（28）日下午3時許運達國門。對此，美國在台協會（AIT）透過臉書表示，「我們支持台灣取得疫苗的能力」，也正努力與台灣各個層級就疫苗的迫切議題進行討論。

AIT指出，美國在台協會歡迎第一批次莫德納疫苗即將抵台，這是美國疫苗首次抵達台灣；美台在全球衛生合作交流方面有著長遠的歷史，支持台灣取得疫苗的能力，且正努力與台灣各個層級就疫苗的迫切議題進行討論。

值得一提的是，AIT在臉書發文文末也以Hashtag標記 #RealFriendsRealProgress、「真朋友真進展」。

另外，行政院長蘇貞昌28日上午也表示，台灣時間凌晨0時0分，15萬劑莫德納疫苗自盧森堡出發，預計在下午3時許抵達台灣國門。蘇貞昌也強調，購買的各種疫苗都在如期交貨中，而國產疫苗也研發順利。

根據府院高層的規劃， 6月時還會有200萬劑的AZ與莫德納疫苗抵達台灣，屆時可以陸續補上缺口；接著，台灣的國產疫苗有望在7、8月份間研發成功，屆時有望能順利銜接。

據悉，府院高層對於國產疫苗相當有信心。日前，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）與陳時中視訊對話後，在推特上寫道「美國支持台灣取得疫苗的能力」（The U.S. supports Taiwan’s ability to access vacciens），此句話還一度被在野黨解讀嘲諷成，「台灣要有疫苗，得靠自己」。

據透露，美國衛生部此句話的背後對府院高層來說，意謂我方得到兩個層面的支持，其一是美方協助台灣盡快取得已外購的疫苗；第二則是在國產疫苗的研發上給予協助，其中就包括重要且難以取得的樣本等，幫助台灣排除研發上的障礙。

▼首批莫德納28日將抵台，AIT臉書發文強調，「真朋友真進展」。（點圖可放大／翻攝自AIT臉書）