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紐西蘭成「紐習蘭」！澳媒酸為錢挺中國　總統反駁：完全不同意

▲▼紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

隨著國際輿論質疑紐西蘭對中國立場過軟，有澳洲媒體將紐西蘭戲稱為「紐習蘭」（New Xi-Land），指紐西蘭要看中國國家主席習近平臉色，引發紐西蘭輿論熱議。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）即將在星期天播放的新一集新聞節目「60分鐘」，將會討論紐西蘭的中國政策對紐、澳兩國關係的影響。「60分鐘」昨日針對該集節目發布宣傳短片，對此紐西蘭各大媒體紛紛發表相關報導。

「60分鐘」宣傳短片顯示，澳洲藉記者史坦福特（Tom Steinfort）在一個公開場合中向紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）提問：「你是否有時候需要咬住自己的舌頭，才能避免得罪中國政府？」在影片中，阿爾登隨即回答「不」。

接著影片導入旁白：「我們（澳洲）以為他們（紐西蘭）是最好的朋友；但看來他們為了賺中國的快錢，已經拋棄我們了。」

旁白又質問，紐西蘭是否已變成了「紐習蘭」（New Xi-Land）。

據紐西蘭新聞網站Newshub昨天報導，阿爾登表示「雖然我還未看過有關宣傳短片，但我知道它已在網上引起一些人的興趣。很明顯，它形容紐西蘭以及我們與澳洲關係的方式，我是完全不同意的。」

紐西蘭全國性廣播電台「ZB新聞開講」（Newstalk ZB）的名嘴杜普萊西亞藍（Heather du Plessis-Allan ），則在昨天的節目中以「荒謬」來形容「60分鐘」的宣傳短片。

杜普萊西亞藍認為，「五眼聯盟」（Five Eyes）（這個由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭所組成的情報聯盟）向紐西蘭所施加的壓力，比來自中國的壓力還要大。

「60分鐘」宣傳短片引起輿論熱議紐、澳兩國關係。對此，紐西蘭內閣貿易及出口成長部長兼環境部長派克（David Parker）昨天向Newshub強調：「我們（紐西蘭）在這世界上最重要的合作夥伴是澳洲；我們歷屆政府都致力維持這份關係。」

派克提到，紐、澳兩國同樣需要處理「與中國的敏感關係」；他預料，當澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於星期日到訪紐西蘭時，將會與阿爾登討論有關議題。但派克又提到，由於澳洲墨爾本市近日2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度爆發，莫里森的行程可能會受到影響。

紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）今天報導，「60分鐘」記者史坦福特指出，紐西蘭對中國態度之所以引起國際關注，是始於今年3月，當時歐、美14國聯合發表譴責中國政府於新疆和香港違反人權聲明；在「五眼聯盟」中，唯有紐西蘭沒參與。

史坦福特認為，紐西蘭對中國立場異於「五眼聯盟」中的其他傳統盟友，是引發國際興論熱議的肇因。

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