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BBC：台灣必須在「病毒和政治」之間做選擇　學者曝「最終恐難堪」

▲BBC指出，台灣必須在病毒和政治之間做選擇。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／編譯

BBC以《台灣必須在病毒和政治之間做選擇》為題報導，台灣先前成功遏止新冠病毒，如今卻受困於首次嚴重疫情中，迫切尋求疫苗；雖然中國提供協助，卻讓台灣政府陷入兩難，「病毒比政治更重要嗎」？倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）教授曾銳生指出，在此情況下，「台灣最終可能非常難堪」。

報導指出，台灣截至本周僅收到70萬劑左右的疫苗，2300萬人口接種率僅約1％，雖然目前為止拒絕北京提議，但疫情本（5）月升溫後，疫苗的迫切性與兩難卻逐漸浮現。

儘管總統蔡英文、衛福部長陳時中都宣布疫苗抵達時程，但社會上也出現接受中國疫苗的呼聲。國民黨籍前主席洪秀柱向總統喊話，「真正的敵人是病毒，不是北京」，中國官媒更是加大力道強調台灣困境，《環球時報》在頭條報導中指控，蔡英文忽略大陸的善意，以及人民對於疫苗的渴望。

▲▼新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

▲台灣目前迫切尋求疫苗供應。圖為新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

BBC指出，即使多名北京發言人明確表示願意提供疫苗，但對台灣來說，基於雙方政治對手關係，無法輕易點頭同意。

曾銳生解釋，目前情勢可說是「中國不能輸，台灣不能贏」，如果台灣接受中國疫苗，似乎顯得北京比台灣政府更有能力照顧台灣人民；如果台灣拒絕中國疫苗，似乎顯得台灣政府罔顧人民健康。

蔡英文如今已經反擊，鞏固立場，她26日表示，中國破壞台灣和德國BioNTech藥廠的談判，「我們反對外界干預把疫苗帶回台灣的努力，也反對出於政治目利用疫苗」。BBC寫道，蔡英文將中國描繪成一個阻礙，而非幫助。

儘管如此，曾銳生卻認為，台灣困境吸引高度關注，是因為先前防疫成績優秀；蔡英文應該能夠度過本次疫苗風波，免於永久政治傷害，因為許多台灣人擔心安全性與有效性，不願接種中國疫苗，且台灣疫情目前仍在可控制的範圍內。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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