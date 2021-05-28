日本9地區緊急事態「延長至6／20」！　首相菅義偉20:00親自說明

▲日本擬延長緊急事態，預計6月20日正式解禁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續升溫，包含疫情最嚴重的東京與大阪在內，共有9個都道府縣實施緊急事態宣言至31日，然而如今感染情形不見消緩，當局擬定將緊急事態宣言延長至6月20日。日本政府28日將會召開對策本部會議商討此事，並於晚間8時由首相菅義偉宣布相關消息同時說明原因。

根據《日本放送協會》報導，東京、大阪、愛知、北海道、兵庫、京都、岡山、廣島以及福岡等9個都道府縣的緊急事態宣言，原定於31日解禁，沖繩地區則是6月20日解禁。然而受到疫情持續蔓延影響，日本政府有意將9個地區的緊急事態延後，與沖繩同步於6月20日再解禁。

政府稍早已經召集傳染病專家舉行基礎對策方針分科會，再生擔當大臣西村康稔在會議中表示，「新增確診數持續增高，尤其是關西地區的病床數非常緊繃。印度變種病毒仍在蔓延，我們應該抱持最高警戒。目前全國重症患者在1400人前後移動，醫療體制正陷入全體嚴峻的狀況。」因此打算將9個地區的緊急事態皆延後至6月20日。

分科會針對該提案進行商討後表示同意，當局將在下午向國會報告，並於台灣時間晚間5時40分召開對策本部會議，預計台灣時間下午7時，首相菅義偉將會出面宣布該項決定並說明原因。

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