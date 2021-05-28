41萬劑AZ疫苗今開打　一表看懂「9大族群施打順位」

記者黃翊婷／綜合報導

上週運抵台灣的41萬劑AZ疫苗，27日分配第一階段15萬劑，以雙北地區及第一類人員為優先接種對象，第二階段26萬劑則以第一類到第三類人員優先。疾管署先前曾公布一張「COVID-19疫苗接種對象優先順序」表，共計9大族群，讓民眾一次看懂順位。

▲COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／疾管署）

一、醫事人員：維持醫療量能。

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二、中央及地方政府防疫人員（含機場CIQS人員）：維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員；可能接觸個案之第一線防疫人員、協助居家檢疫或提供送餐的村里長。

三、維持社會運作之必要人員：維持治安等社會機能之警察及憲兵等。

四、安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員：維持機構及社福照護系統運作之人員。

五、軍人：維持國家安全及正常運作之人員。

六、65歲以上長者：感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡。

七、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者：感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡。

八、罕見疾病及重大傷病：可能增加感染及疾病嚴重風險之特殊疾病。

九、50至60歲成人：感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡。

▲41萬劑AZ疫苗今日（28日）開打。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，第一階段分配的15萬劑AZ疫苗，優先對象為雙北地區「第一類至第三類人員（包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者）」未接種者，其次是雙北以外第一類人員未接種者，第三為醫護人員與因公務出國接種第二劑者。

第二階段自6月10日起撥配26萬劑，對象為全國第一類至第三類人員（包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者）未曾接種者，再視下批疫苗到貨進度、接種情形及疫情狀況，滾動檢討調整開放第四類至第八類對象未曾接種者​。

衛福部指出，疫苗6月將到貨200萬劑，至8月可達1000萬劑。總統蔡英文26日下午也在民進黨中常會上表示，外購英國的AZ、美國的Moderna（莫德納）以及德國的BNT（輝瑞）疫苗和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。