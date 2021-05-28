深夜曝前助理「快篩陰性隔天離世」　何志偉本人出聲了

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉27日晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世。對此，何志偉28日受訪時表示，當他一接到這個噩耗時，心裡面打擊非常大，也非常錯愕、更是難過，「現在能夠做的我們全力盡力去做」，也期待這麼疫情要趕快過去。

何志偉27日深夜在臉書以「生命極其脆弱 死亡的距離已逼近」為題發文，表示自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，讓他直呼「原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」。

何志偉28日上午受訪時表示，當他一接到這個噩耗的時候，心裡面打擊非常大，也非常錯愕、更是難過，自己也開始回想過去在地方上一起努力打拚的日子，「她是非常善良、溫暖、負責任、盡責的一位好同事，所以我們跟家屬都非常不捨、更是難過」。

何志偉說，他相信在這麼致命的疫情中，大家的心裡也都沒有想到，會發生這樣的事情，所以恐慌、難過、心裡感到痛苦是一定會有的，「現在能夠做的我們全力盡力去做」，也期待這波疫情要趕快過去，大家要趕快恢復正常的生活。

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