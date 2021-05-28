日本6月給台灣AZ疫苗　外交部：積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗

▲台灣疫苗短缺，開始尋求國際友人協助。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

日本媒體報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，最快6月提供。對此，外交部表示，有關媒體報導日本可能對台灣提供疫苗一事，「目前並無評論」。

外交部說，新冠肺炎疫情在許多國家仍然構成重大威脅，5月中以來，台灣的疫情也面臨挑戰。我國中央流行疫情指揮中心除致力遏阻疫情擴散之外，同時透過COVAX國際分配機制以及與原廠協商，全力為國人爭取疫苗。

外交部表示，會配合指揮中心，積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗，努力不曾間斷，一旦確認有結果，定會向國人報告。

根據日本媒體《產經新聞》報導，日本政府在本月27日證實，積極評估以原本預定用於國內供需之英國製藥廠AZ疫苗，做部分提供給台灣。此舉獲取多方政府單位、自民黨關係者的證實。

報導指出，因日本國民的接種數量已經確定取得他社製足夠疫苗，對本國居民將不具任何影響。加上日本與台灣在至今大規模災害中多有互助合作的歷史淵源，推測本次的緊急措施也源於支援之必要性所起。

日本在共同採購中，與開發中國家分享之COVAX國際公約前提下，供給台灣的構想應運而生。因此今後，將聽取台灣當局提出必要的供給數量或供應時程後再進行細節的協議。預計最快下個月即能實現。

國內（日本）已確保在年內可取得美國輝瑞德疫苗；1億9400萬次數(約9700萬人份)、美國製藥公司莫德納也將於9月前供給5000萬次數(約2500萬人份)給日本政府。單就兩家的疫苗量足夠2.4億次份(約1.2億人份)的疫苗量，已足夠滿足16歲以上的人口數量之的疫苗接種需求數量。

就AZ疫苗製藥公司簽下的年內提供1億2千萬次份(6000萬人份)的採購合同，雖然在海外接種後極少數有偶發的血栓副作用案例發生，將暫時規避作為公開接種來使用；而今後若無法有明確的使用途徑，有可能面臨保存期限逾期的窘境。