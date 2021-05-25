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北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善下午直播公布確診個案案4354涉足雲林轄區的足跡，張麗善表示，案4354(台北市)為52歲婦女，居住於台北市北投區，5月12日曾因身體不適就醫，5月14日至17日南下雲林崙背鄉阿勸村探視癌末父，5月17日下午返回台北。匡列居家隔離12人、自主監測30人。

▲雲林縣公布一名北投確診婦女南下雲林陪癌末父親打點滴，涉足雲林縣崙背鄉之足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣公布一名北投確診婦女南下雲林陪癌末父親打點滴，涉足雲林縣崙背鄉之足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣長張麗善說明，案4354為52歲婦女，平時居住於台北市北投區，5月12日曾因身體不適就醫，5月14日至5月17日返回崙背鄉阿勸村探視父親，5月17日下午返回台北市，在5月19日明顯有發燒症狀，5月21日至台北市醫院就醫、採檢，在5月23日確診。目前掌握地點皆已完成清消，確診者的足跡均由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

案4354(台北市)婦女於雲林縣共場所活動史：
5月14日17:00 住家（崙背鄉阿勸村）。
5月15日15:15-15:30 開車送父親到崙背鄉中山路診所打點滴（中途離開15分鐘）。
5月15日15:35-15:40 從診所走路出來到俗俗賣五金買場購物後離開，約5分鐘。
5月15日15:45-16:35 在診所陪父親打完點滴後一起返回阿勸村家。
5月15日17:00-18:00 親戚住家。
5月16日未出門。
5月17日上午未出門，下午自己開車返回台北市。

雲林縣衛生局指出，該案目前匡列居家隔離12人、自主康管理30人，其餘調查中，如有進一步資料補充更新。雲林縣衛生局後天（27日）早上9點到下午3點在崙背鄉詔安客家文化館迴廊做熱區快篩而褒忠鄉新湖村集會所明天下午2點到6點也同步快篩。

衛生局說明，因確診者足跡是透過確診者回憶回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有記憶與回溯上的偏差。民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於6月1日前若出現疑似確診症狀，應撥打縣府1999專線，將速安排至指定社區採檢院所就醫。

▲雲林縣公布一名北投確診婦女南下雲林陪癌末父親打點滴，涉足雲林縣崙背鄉之足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案4354(台北市)婦女於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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