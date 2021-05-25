陳時中哽咽替確診員警抱不平　徐國勇：我也同感不捨與感恩

▲徐國勇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情驟升，第一線警察配合防疫人員服勤，經常暴露在染疫風險下，繼北市萬華分局、新北蘆洲分局有員警確診後，文山一分局25日傳出2警察確診。對此，除衛福部長陳時中在記者會上哽咽替警方抱不平外，內政部長徐國勇也表示，身為警察同仁的大家長，他也同感不捨與感恩。

徐國勇25日下午透過臉書強調，「配合防疫規定，就是支持警消人員！」這幾天有警察同仁確診，陳時中在記者會表達不捨、哽咽，身為警察同仁的大家長，「我也同感不捨與感恩」。

徐國勇表示，面對嚴峻的疫情，警察同仁除了維護治安，也要配合指揮中心及地方政府協尋失聯者、查察應停業的相關場所、查處假訊息等等許多業務。儘管辛苦，仍堅守崗位、站在第一線對抗疫情；對同仁們的辛苦付出，他內心充滿無限的感激和敬佩。

「我已要求警政署及消防署務必提供充分防疫物資，讓第一線同仁獲得充足的保護，也請大家一起疼惜警察同仁，配合落實指揮中心的防疫規定。」徐國勇也疾呼，減輕警察人員的負擔，就是對第一線同仁的支持，請一起來做他們最有力的後盾。

針對警察再有確診個案，陳時中在25日的中央流行疫情指揮中心記者尾聲時，哽咽表示，大家一直問警察同仁相關卻診，從疫情開始，一有問題就要趕快請警政協助，失聯也是警政、八大行業也是警察、口罩不戴也是警察抓，警察這樣風險非常高。