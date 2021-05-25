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社會 社會焦點 保障人權

新北男逛谷關不戴罩49分鐘吃2罰單　遭勸他對天吼：保密防諜！

記者白珈陽／台中報導

新北市民吳姓男子，25日中午走在台中市和平區谷關街道時未戴口罩，附近超商店員見狀上前勸導，沒想到吳男不但不聽勸，還情緒激動與店員爭執，以誇張手勢指向天空反嗆「阿你最大」、「保密防諜逆（逆，語助詞）」等語。警方獲報到場，對吳男先開立勸導單，吳男也乖乖聽話將口罩戴上，未料隨後2小時內警方又陸續接獲吳男在其他地點未戴口罩閒晃，即依違反傳染疾病防治法分別對其開出2次罰單，2單相加最高共可罰30000元。

▲▼ 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲吳男未戴口罩行走於谷關街道。（圖／翻攝記者爆料網）

Line群組今日傳出一段影片，一名戴著白色帽子、黑色墨鏡及白色上衣的男子，行走在谷關街道未戴口罩，遭到超商店員勸導，但吳男疑老羞成怒，反嗆店員「阿你最大」、「不要跟我惹事」，店員無奈回應「現在大家都要戴口罩，政府規定的」，吳男聽聞竟勃然大怒，手指向天空並仰起上半身，聲嘶力竭地狂吼「政府規定是你執行嗎？」、「保密防諜逆」等語。

▲▼ 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲吳男遭勸導情緒激動，怒吼「政府規定是你執行嗎？」、「保密防諜逆」。（圖／翻攝記者爆料網）

台中市和平警分局調查，吳姓男子（51歲）家住新北，今日中午獨自行走於谷關街道，在全家超商外因未戴口罩，遭民眾勸導不聽發生爭執，谷關派出所警員蔡宇傑、蕭景烈獲報到場處理，吳男見員警前來馬上戴上口罩，員警於下午1時開出勸導單。

同日下午2時55分，警方再次接獲報案，吳男坐在全家超商旁同樣未戴口罩，員警當場開立違反傳染疾病防治法通知單函送裁罰；隨後吳男又到原住民市集廣場未戴口罩閒晃，員警於下午3時44分再次開罰。另外，這也是和平分局首度開立違反傳染疾病防治法通知單送裁罰。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲吳男見警方到場馬上戴上口罩，但警方離開後又將口罩脫下，遭民眾檢舉。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，吳男是獨自一人到谷關地區爬山，已經停留2、3天，居無定所，有時睡在公車站，有時則在戶外找地方睡。和平警分局呼籲，民眾應齊心抗疫，落實各項防疫措施，警方也將持續防疫稽查、告發作為，嚴防疫情擴散。

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