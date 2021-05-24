遠距教學這班學生竟都在教室！老師刷爆存在感　家長笑到並軌

記者蔡佩旻／雲林報導

全國各級學校停課，學生們在家使用視訊遠距教學，虎尾國中自然科老師王迪元，覺得上課沒看著學生不習慣，便突發其想把學生大頭照放大洗出照片剪下來，貼在教室課椅上，突然一看就像學生都在教室坐著上課一樣，學生們透過鏡頭看到覺得毛毛的，但家長卻「笑到並軌」。

▲虎尾國中自然科老師王迪元在教室中佈置學生們的照片，感覺學生就在教室中一起上課一樣，幫學生刷存在感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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虎尾國中自然科老師王迪元在學校教室透過視訊遠距教學，覺得光看電腦螢幕畫面很單調，王迪元說，因為不想在空蕩蕩的教室對著螢幕說話，所以在教室中佈置學生們的照片，感覺學生就在教室中一起上課一樣，而且看到照片腦海會浮現平日上課的樣態畫面。

王迪元表示，這個想法是來自五月天去年的「突然好想見到你」線上演唱會，主辦單位在現場每個座位放螢光棒，他在加工照片時，剛好有學生家長來電詢問課程，他把照片給家長看，家長當下大笑。而隔天實際上線視訊學生從螢幕看到，有人哈哈大笑，有人則說，「這樣很奇怪」。

虎尾國中校長王昇燦指出，王迪元老師在學校任教16年，擔任自然科老師，也是訓育組長，學校醒獅團、布袋戲、樂隊都是他指導，而且王老師本身多才多藝，熱愛舞台劇、登山，教學認真、活潑有創意，深獲學生喜愛。

▲虎尾國中自然科老師王迪元將學生照片貼在教室課椅上，突然一看就像學生都在教室坐著上課一樣，家長透過鏡頭看到都「笑到並軌」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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