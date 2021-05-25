彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

▲彰化員林秀妃養生館。（圖／翻攝自Google Map）

記者李忠憲／彰化報導

彰化25日新增13例本土確診案例，其中包含水果盤商衍生出的7人，員林養生館司機的媽媽1人，另外4人因回彰化娘家引發群聚，還有一位不明來源的70歲先生的太太1人。對於養生館在停業禁令後仍暗中接客，彰化縣長王惠美痛批絕不寬貸，將重罰30萬元並送地檢署偵辦；警方如未即時揪出假關門真營業業者，產生防疫破口，相關人員也將懲處交警察局處理。

彰化從5月13日出現第一例本土確診個案，今天新增13例，至今已累計109例。其中，水果盤商傳染鏈共83例，萬華家族聚餐共7例，員林養生館共7例，桃園返鄉群聚4例，單一感染個案8例。其中，就屬養生館假停業最難追蹤。

▲彰化縣長王惠美召開防疫記者會。（圖／資料照）

縣長王惠美今天表示，彰化縣目前已查獲8家業者違反規定，包含4家夜店、1家護膚店、1家KTV、2家養生館，均函送依法裁處。為徹底杜絕特種營業場所人與人的連結，違法營業絕對依法重處並送交地檢署偵辦。另外，如發現警方未即時查處違法營業的八大行業，引發防疫破口，相關人員也將依法懲處。

王惠美也針對昨晚員基醫院湧入上百人採檢說明，她表示，彰化「尋芳客」沒那麼多，彰化人是很有水準的，該部分是嫁至桃園女子回娘家，造成媽媽和3位讀書中的侄子染疫，侄子同學不少，昨晚緊急通知家人，家人很急當晚帶著孩子做篩檢，以致造成大家誤解，人數多是因為剛好有另外一個案例。

衛生局長葉彥伯也說，養生館已匡列40個客人和家屬80人，120人採檢目前還未有陽性，該群聚事件疫調目前繼續追蹤中。

王惠美也公布確診個案足跡，提醒民眾在5月14日下午4點30分、15日下午4點到4點30分，有到過員林市育英路的小7員勝門市，一定要落實14天自主健康管理，出現不適症狀，不要猶豫馬上就醫採檢。

葉彥伯說，今天新增13例，其中水果盤商新增7例，包括歌唱班衍生群聚6例各為歌唱班學員的孩子和工作同事和社區居民，1例則為搭乘農務用工作車確診的先生，還有30歲女子從桃園回彰化娘家，感染給媽媽和她的姊姊3個孩子都確診，還有1例為昨天公布感染源不明的70歲先生的太太今天也確診，以及養生會館司機的媽媽被感染。

他表示，流行病學來解釋，開始出現症狀日期就是發病日，發病日最能真實反映疫情的進展。就醫日和採檢日代表民眾警覺性，越早就醫確診越能圍堵疫情，彰化縣發病高峰日在5月17日，被匡列居家隔離者在5月24日到26日陸續發病，目前居家隔離者發病人數有17人，占總確診人數109人的16%，顯然只要居家隔離者遵守防疫規定，一定可降低社區感染風險。

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